«Μπαμπά θα με αγαπάς ακόμα αν σου πω τι έγινε;», ρώτησε το 5χρονο αγόρι που κακοποιήθηκε σεξουαλικά τον Σεπτέμβριο του 2024 σε νηπιαγωγείο της Αλεξανδρούπολης, τον πατέρα του.

Η εκδίκαση της αποτρόπαιης υπόθεσης αναμένεται να συνεχιστεί στις 24 Ιουνίου στο Δικαστικό Μέγαρο Αλεξανδρούπολης. Υπενθυμίζουμε πως το μικρό αγόρι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από δυο συμμαθητές του κατά τη διάρκεια διαλλείματος σε αίθουσα εντός του σχολείου.

Στο εδώλιο κάθονται συνολικά έξι άτομα, πρόκειται για δύο νηπιαγωγούς, οι οποίες κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και για τέσσερις γονείς, που είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Συγκλονίζει η κατάθεση του πατέρα

Στην έναρξη της δίκης, η οποία θα συνεχιστεί στις 24 Ιουνίου, ανέβηκε για να καταθέσει ο πατέρας του θύματος, προκαλώντας συγκίνηση.

«Όταν ήρθε ο μικρός να μου εκμυστηρευτεί το περιστατικό, μου είπε: “Μπαμπά, θα με αγαπάς ακόμη αν σου πω τι έγινε;”. Όσα μου είπε τα επανέλαβε και στους γιατρούς και τους νοσηλευτές αργότερα. Το σχολείο, δυστυχώς, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ήταν και είναι ακόμη μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος για εμάς. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να ξεπεράσει το παιδάκι μας το τραύμα. Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα είναι μια ανοιχτή πληγή», ανέφερε ο πατέρας του παιδιού.

Παράλληλα, η δικηγόρος της οικογένειας, Ανθούλα Ανάσογλου μιλώντας στο STAR κατήγγειλε πως η δημόσια ψυχολόγος που είχε αναλάβει το παιδί, σταμάτησε τη διαδικασία, γιατί όπως έλεγε δεν το καταλάβαινε.

«Η δημόσια λειτουργός, η ψυχολόγος που το παρακολουθούσε, το εγκατέλειψε λέγοντας ότι υπήρχε πρόβλημα κατανόησης της γλώσσας. Ένα παιδάκι που παλεύει ακόμη και δεν εισπράττει την αγάπη της Πολιτείας», υπογράμμισε η κυρία Ανάσογλου.