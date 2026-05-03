Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Σύρου, μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου στην Ερμούπολη, όπου ένας νεαρός μοτοσικλετιστής, ηλικίας μόλις 25 ετών, έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το τροχαίο συνέβη όταν μηχανή μεγάλου κυβισμού συγκρούστηκε με αυτοκίνητο επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου λίγο πιο πάνω από το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, στο ύψος της Καθολικής Επισκοπής.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου, ο οποίος διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο με πολύ σοβαρά τραύματα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο μοτοσικλετιστής κατέληξε μετά από λίγη ώρα.

Οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.