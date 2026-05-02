Το απόγευμα της Πρωτομαγιάς σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στο Περιστέρι, με δύο τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου δέκα άτομα, στην πλειονότητά τους ανήλικοι, ενεπλάκησαν σε σοβαρό καβγά με ξυλοδαρμό για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα δύο 15χρονοι να τραυματιστούν.

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Παρασκευής (01/05), το κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε κλήση για διαπληκτισμό μεταξύ νεαρών ατόμων στην οδό Αϊδινίου στο Περιστέρι. Σημειώνεται πως στους δύο τραυματίες, προτάθηκε να πάνε σε νοσοκομείο για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, οι ανήλικοι αρνήθηκαν να πάνε και δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας τους.

Οι υπόλοιποι νεαροί έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση και οι Αρχές ακόμη δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν κανέναν εξ αυτών.

Καταστηματάρχες της περιοχής αρνήθηκαν να δώσουν μαρτυρίες σχετικά με το περιστατικό, καθώς φαίνονται φοβισμένοι.

Πηγή: ERTNews