Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε 37χρονο μοτοσικλετιστή που ανέβαζε τους επικίνδυνους ελιγμούς του στα κοινωνικά δίκτυα. Ο άνδρας που καμάρωνε για τις ιλιγγιώδεις ταχύτητες που έπιανε με τη μηχανή του, συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ., όταν εντόπισαν τον λογαριασμό του στα social media.

Στο βίντεο εμφανίζεται ο οδηγός μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού, ο οποίος κινούμενος στην Παλαιά Εθνική οδό Ελευσίνας – Θήβας ανέπτυξε ταχύτητα άνω των 240 χλμ./ώρα και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σημειώνεται πως ο οδηγός της μηχανής παραβίαζε και τη διπλή διαχωριστική γραμμή, ενώ κινείτο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας έτερα οχήματα.

Άμεσα αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν 37χρονο, ως τον οδηγό της δίκυκλης μοτοσικλέτας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος κατ’ εξακολούθηση.

Την Πέμπτη (30/04) ο άνδρας εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η επίμαχη μοτοσικλέτα στην περιοχή της Νίκαιας.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.