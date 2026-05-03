Συνεχίζεται το χειμωνιάτικο τριήμερο της Πρωτομαγιάς, με τις περισσότερες ορεινές περιοχές της Ελλάδας να είναι χιονισμένες. Στα λευκά «ντύθηκαν» τα Καλάβρυτα, ο Παρνασσός, το Πήλιο, η Ορεινή Κορινθία, αλλά και η Πάρνηθα.

Ειδικότερα, στην Πάρνηθα το χιόνι ξεπέρασε τους 10 πόντους, σύμφωνα με το Forecast Weather ενώ νιφάδες χιονιού πέφτουν και σε υψόμετρο 580 μέτρων, στο ύψος της Ροδόπολης.

Παράλληλα σημειώνεται πως ο χιονιάς είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ και πάνω. Ωστόσο, δεν αναφέρονται προβλήματα στην κυκλοφορία.

Οι εικόνες από τα Καλάβρυτα θυμίζουν Δεκέμβριο

Την ίδια ώρα στο Σέλι το χιόνι ήταν τόσο πυκνό, που τα εκχιονιστικά βγήκαν στους δρόμους.

Χιόνια στο Μέτσοβο

Πυκνό είναι το χιόνι και στον Παρνασσό

Στα λευκά η Ορεινή Κορινθία

Λευκό τοπίο είδαμε και στα Ανώγεια Κρήτης, πρόκειται για μια ασυνήθιστη εικόνα αρχές του Μαΐου.

Χιόνια καταγράφηκαν και στο Πήλιο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 0 βαθμούς Κελσίου.

Εξαιτίας της κακοκαιρίας «εξπρές» απαραίτητη είναι σε ορισμένα σημεία η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων

Το φετινό τριήμερο της Πρωτομαγιάς θεωρείται το πιο ψυχρό των τελευταίων 136 ετών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα μετεωρολογικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου από το 1890.

Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα – Αλλαγή σκηνικού του καιρού

Το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει σύντομα και θα «δούμε» την Άνοιξη και πάλι. Ήδη από σήμερα το βράδυ, προβλέπεται βελτίωση, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Από Δευτέρα, η θερμοκρασία θα ανεβεί στους 20 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και την εμφάνισή του θα κάνει ο ήλιος, υπενθυμίζοντάς μας πως το καλοκαίρι είναι κοντά.

Την Τρίτη, αναμένεται αίθριος να είναι ο καιρός, με την θερμοκρασία σε πολλές περιοχές της χώρας να κινείται από τους 24 ως και τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι 4 με 5, και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 5, και τοπικά 6 μποφόρ.

