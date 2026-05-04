Συναγερμός σήμανε στο Κρεμλίνο, καθώς υπάρχουν φόβοι για πραξικόπημα εναντίον του Πούτιν. Σύμφωνα με έκθεση ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών που απέκτησε το αμερικανικό δίκτυο CNN, το Κρεμλίνο αυξάνει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από την προστασία του Ρώσου πρόεδρου.

Οι ρωσικές Μυστικές Υπηρεσίες έχουν ήδη εγκαταστήσει συστήματα παρακολούθησης στα σπίτια στενών συνεργατών του Πούτιν. Μάλιστα, οι μάγειρες, οι σωματοφύλακες και οι φωτογράφοι που συνεργάζονται με τον Ρώσο πρόεδρο απαγορεύεται να μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αναφέρει η έκθεση, ώστε να μην γίνουν στόχοι. Επιπλέον οι επισκέπτες του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου πρέπει να ελέγχονται δύο φορές και όσοι εργάζονται κοντά του μπορούν να χρησιμοποιούν τηλέφωνα χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Σε καταφύγια ο Πούτιν

Σύμφωνα με την έκθεση, οι Ρώσοι αξιωματούχοι ασφαλείας έχουν μειώσει δραστικά τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο Πούτιν. Ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν σταματήσει να πηγαίνουν στις συνήθεις κατοικίες τους στην περιοχή της Μόσχας και στο Βαλντάι, την απομονωμένη θερινή κατοικία του προέδρου που βρίσκεται ανάμεσα στην Αγία Πετρούπολη και την πρωτεύουσα. Επιπλέον ο πρόεδρος δεν έχει επισκεφθεί καμία στρατιωτική εγκατάσταση φέτος μέχρι στιγμής, αναφέρει η έκθεση, παρά τα τακτικά ταξίδια του το 2025. Μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο Πούτιν περνάει εβδομάδες κάθε φορά σε αναβαθμισμένα καταφύγια, συχνά στο Κρασνοντάρ, μια παράκτια περιοχή που βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα, λίγες ώρες μακριά από τη Μόσχα, αναφέρει η έκθεση. Ο φάκελος, που δόθηκε στη δημοσιότητα στο CNN και σε άλλα μέσα ενημέρωσης από μια πηγή κοντά σε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών, βλέπει το φως σε μια εποχή κρίσης γύρω από το Κρεμλίνο, τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου του. Η έκθεση παρέχει σπάνιες λεπτομέρειες σχετικά με τις ανησυχίες της Μόσχας για την επιδείνωση της εσωτερικής ασφάλειας. Περιγράφει επίσης ενδεχομένως ενοχλητικές λεπτομέρειες ενός ρήγματος στη ρωσική διοίκηση ασφαλείας και στρατού σχετικά με το ποιος ήταν υπεύθυνος για την προστασία των ανώτερων στελεχών – κάτι που, όπως αναφέρει, οδήγησε στην αναθεώρηση των πρωτοκόλλων του Πούτιν και στην επέκταση ενός υψηλότερου επιπέδου προσωπικής ασφάλειας σε 10 ακόμη ανώτερους διοικητές.

Κίνδυνος πραξικοπήματος

Η έκθεση αναφέρει ότι από τις αρχές Μαρτίου, «το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο συνωμοσίας ή απόπειρας πραξικοπήματος με στόχο τον Ρώσο πρόεδρο. Είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός όσον αφορά στη χρήση drones για πιθανή απόπειρα δολοφονίας από μέλη της ρωσικής πολιτικής ελίτ».

Αλλά το πιο εντυπωσιακό συμπέρασμα αφορά τον πρώην έμπιστο του Πούτιν, Σεργκέι Σοϊγκού. Ο πρώην υπουργός Άμυνας που έχει τεθεί στο περιθώριο και υπηρετεί επί του παρόντος ως γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας, «συνδέεται με τον κίνδυνο πραξικοπήματος, καθώς διατηρεί σημαντική επιρροή εντός της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης», αναφέρει η έκθεση.

Προσθέτει ότι η συλλήψη του πρώην αναπληρωτή και στενού συνεργάτη του Σοϊγκού, Ρουσλάν Τσαλίκοφ, στις 5 Μαρτίου θεωρείται «παραβίαση των σιωπηρών συμφωνιών προστασίας μεταξύ των ελίτ, αποδυναμώνοντας τον Σοϊγκού και αυξάνοντας την πιθανότητα ο ίδιος να γίνει στόχος δικαστικής έρευνας». Η ερευνητική επιτροπή της Ρωσίας ανέφερε σε ανακοίνωσή της τον Μάρτιο ότι ο Τσαλίκοφ συνελήφθη με κατηγορίες που σχετίζονται με υπεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκία. Οι αναφορές για διαφθορά στην στρατιωτική ελίτ είναι συχνές, αλλά έχουν πολλαπλασιαστεί από τότε που ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία.

Η έκθεση των μυστικών υπηρεσιών υποδηλώνει ότι μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων σε μια συνάντηση του Κρεμλίνου στα τέλη του περασμένου έτους με τον Πούτιν πυροδότησε εν μέρει τα νέα μέτρα. Μετά τη δολοφονία του Αντιστράτηγου Φανίλ Σαρβάροφ στη Μόσχα στις 22 Δεκεμβρίου 2025, πιθανώς από Ουκρανούς πράκτορες, ο Πούτιν κάλεσε βασικά στελέχη ασφαλείας τρεις ημέρες αργότερα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ, επέκρινε τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας, Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ, για την αδυναμία του να προστατεύσει τους αξιωματικούς του, οι οποίοι με τη σειρά τους παραπονέθηκαν για έλλειψη πόρων και προσωπικού για να κάνουν τη δουλειά, αναφέρει η έκθεση. «Τιμώντας τον φόβο και την αποθάρρυνση που έχει προκαλέσει αυτό στο προσωπικό, ο Βαλέρι Γκερασίμοφ επέκρινε έντονα τους ομολόγους του στις ειδικές υπηρεσίες για την έλλειψη διορατικότητας», αναφέρει.

Η έκθεση αναφέρει επίσης: «Στο τέλος αυτής της τεταμένης συνάντησης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε ηρεμία, προτείνοντας μια εναλλακτική μορφή εργασίας και δίνοντας εντολή στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν συγκεκριμένες λύσεις στο ζήτημα εντός μίας εβδομάδας». Αυτή η γρήγορη λύση περιελάμβανε την επέκταση της εμβέλειας της δικής του Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας (FSO) – η οποία εκείνη την εποχή προστάτευε μόνο τον Γκερασίμοφ στη στρατιωτική διοίκηση – για να παρέχει ασφάλεια σε 10 ακόμη ανώτερους διοικητές.

Είναι σπάνιο για τις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών να διαρρέουν απόρρητες πληροφορίες, οι οποίες κινδυνεύουν να τεθούν σε κίνδυνο εάν αποκαλυφθούν. Ωστόσο, η δημοσιοποίησή τους μπορεί να αντικατοπτρίζει μια προσπάθεια των Ευρωπαίων αξιωματούχων να εκμεταλλευτούν μια ελπίδα που οι επικριτές υποστηρίζουν ότι ήταν από καιρό η μόνη τους στρατηγική για να νικήσουν τη Ρωσία στην Ουκρανία, να περιμένουν την εσωτερική της κατάρρευση.