Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι επλήγη από άγνωστα βλήματα ενώ έπλεε περίπου 78 ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης Φουτζέιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) τη Δευτέρα.
Όπως επισημαίνεται, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
UKMTO WARNING ATTACK 052-26
— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) May 4, 2026
Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά γεγονότων που εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε στρατηγικά θαλάσσια περάσματα της περιοχής.