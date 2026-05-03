Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του την Κυριακή στο ισραηλινό ειδησεογραφικό δίκτυο Kan News, ότι μελέτησε τη νέα πρόταση του Ιράν, αλλά την απορρίπτει χαρακτηρίζοντας τη ως απαράδεκτη.

Trump says he reviewed Iran’s new proposal and rejected it. He added that the military situation is “going very well.” Source: Kan News — Clash Report (@clashreport) May 3, 2026

⚡️🇺🇸🇮🇷President Trump to KAN News: the IRANIAN proposal is not acceptable to the United States. pic.twitter.com/89bv9LQ2o5 — Global Surveillance (@Globalsurv) May 3, 2026

Παράλληλα ο Ντ. Τραμπ, αναφέρθηκε εκ νέου στο ζήτημα της χάρης για τον Νετανιάχου: «Χρειάζεστε έναν πρωθυπουργό που να μπορεί να επικεντρώνεται στον πόλεμο και όχι στις ανοησίες», ανέφερε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για να προσθέσει στη συνέχεια: «Η εκστρατεία προχωρά εξαιρετικά καλά. Ο Νετανιάχου είναι πρωθυπουργός σε περίοδο πολέμου. Το Ισραήλ δεν θα υπήρχε χωρίς εμένα και τον Μπίμπι, με αυτή τη σειρά. Χρειάζεστε έναν πρωθυπουργό που να μπορεί να επικεντρώνεται στον πόλεμο και όχι στις ανοησίες».

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις το Ισραήλ είναι έτοιμο για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, με τους Ισραηλινούς να πιστεύουν πώς θα λάβουν το πράσινο φως του προέδρου Τραμπ προκειμένου να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις.