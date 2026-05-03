Συναγερμός έχει σημάνει στις ιταλικές Αρχές μετά από σοβαρή κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε και είχε στόχο τη Sistemi Informativi, θυγατρική της IBM, η οποία αποτελεί τον βασικό τεχνολογικό πυλώνα της Δημόσιας Διοίκησης στην Ιταλία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της La Repubblica, η επίθεση αποδίδεται στην ομάδα Salt Typhoon. Πρόκειται για μια ομάδα χάκερ κινεζικής προέλευσης, την οποία δυτικές εκθέσεις ασφαλείας συνδέουν άμεσα με τον κατασκοπευτικό μηχανισμό του Πεκίνου, αν και η κινεζική κυβέρνηση αρνείται επίσημα κάθε εμπλοκή.

Η αθόρυβη κατασκοπεία

Η Salt Typhoon δεν ακολουθεί τη συνήθη μέθοδο των λύτρων (ransomware). Σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν την υπόθεση, οι επιτιθέμενοι φέρεται να παρέμειναν εντός των συστημάτων της Sistemi Informativi για δύο εβδομάδες χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

«Ο σκοπός τους δεν είναι η καταστροφή, αλλά η συλλογή στρατηγικών πληροφοριών», αναφέρουν ειδικοί της κυβερνοασφάλειας.

Σε κίνδυνο ευαίσθητα δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης

Η Sistemi Informativi συνεργάζεται σε διάφορα επίπεδα με τη Δημόσια Διοίκηση, τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Αποτελεί τεχνολογικό συνεργάτη πολλών μεγάλων ιταλικών επιχειρήσεων, χρηματοπιστωτικών ομίλων, εταιρειών τηλεπικοινωνιών και ενέργειας. Επιπλέον, συνεργάζεται με βασικούς φορείς του κρατικού μηχανισμού, όπως το INPS (Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης) και το INAIL (Εθνικό Ίδρυμα Ασφάλισης κατά των Εργατικών Ατυχημάτων).

Η IBM επιβεβαίωσε το περιστατικό, δηλώνοντας πως εντόπισε και περιόρισε την απειλή, ενώ ειδοποιήθηκαν άμεσα ειδικοί εμπειρογνώμονες για τη διερεύνηση της έκτασης της διαρροής. «Τα συστήματα έχουν σταθεροποιηθεί και οι υπηρεσίες αποκαταστάθηκαν», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για τον όγκο των δεδομένων που ενδέχεται να έχουν υποκλαπεί.

Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς η Salt Typhoon έχει ιστορικό μαζικών επιθέσεων σε παγκόσμιους κολοσσούς τηλεπικοινωνιών (AT&T, Verizon), στοχεύοντας πάντα σε μακροπρόθεσμη πρόσβαση σε ευαίσθητες κυβερνητικές επικοινωνίες.