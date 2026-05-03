Η Shakira έκανε, για άλλη μια φορά, αυτό που ξέρει καλύτερα: να μετατρέπει μια συναυλία σε ιστορικό γεγονός.

Στην παραλία Κοπακαμπάνα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, συγκεντρώθηκαν περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι για να τη δουν ζωντανά — ένα νούμερο που τη φέρνει δίπλα σε μερικές από τις μεγαλύτερες συναυλίες όλων των εποχών.

Το event ήταν δωρεάν και η ατμόσφαιρα θύμιζε περισσότερο φεστιβάλ, παρά απλή εμφάνιση.

Η συναυλία ξεκίνησε με καθυστέρηση πάνω από μία ώρα, αλλά το κοινό, όχι μόνο δεν δυσανασχέτησε, αντίθετα, την υποδέχτηκε με εκρηκτικό ενθουσιασμό. Μάλιστα, drones στον ουρανό σχημάτισαν το μήνυμα «Αγαπώ τη Βραζιλία», δίνοντας μια εντυπωσιακή, σχεδόν κινηματογραφική διάσταση στο σόου.

Η ίδια η Shakira δεν έκρυψε τη συγκίνησή της. Από τη σκηνή θυμήθηκε την πρώτη της επίσκεψη στη Βραζιλία όταν ήταν μόλις 18 ετών, λέγοντας πως τότε ονειρευόταν να τραγουδήσει για αυτό το κοινό, και τώρα βρέθηκε μπροστά σε μια ανθρώπινη «θάλασσα» εκατομμυρίων.

Τέτοιου μεγέθους συναυλίες δεν είναι απλά μουσικά γεγονότα, είναι πολιτιστικά φαινόμενα. Και η Shakira αποδεικνύει ότι, ακόμα και μετά από δεκαετίες καριέρας, μπορεί να γεμίζει ολόκληρες πόλεις… όχι απλώς στάδια.

