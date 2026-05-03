Η Ιωάννα Τούνη φαίνεται να διανύει μια πολύ όμορφη και σταθερή περίοδο στην προσωπική της ζωή, καθώς είναι σε σχέση με τον επιχειρηματία Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Παρότι η ίδια έχει επιλέξει γενικά να κρατά πιο χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, δεν κρύβει ότι είναι ιδιαίτερα ερωτευμένη και ευτυχισμένη στο πλευρό του, τον οποίο αποκαλεί χαϊδευτικά «Robbie».

Το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου, το ζευγάρι βρέθηκε μαζί με φίλους σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου εμφανίζονται ο Σάκης Ρουβάς και η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Εκεί, όπως φαίνεται και από τα βίντεο που μοιράστηκε η ίδια στα social media, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα διασκεδαστικό, με την παρέα να απολαμβάνει το πρόγραμμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που ανέβασε η influencer, η Ιωάννα Τούνη και ο σύντροφός της εμφανίζονται να παίρνουν το μικρόφωνο από τον Σάκη Ρουβά και να τραγουδούν, ξεσηκώνοντας την παρέα και συμμετέχοντας με χιούμορ στη βραδιά.

Μάλιστα, όπως είχε αποκαλύψει η ίδια νωρίτερα, ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης είναι μεγάλος θαυμαστής του τραγουδιστή, κάτι που έκανε τη συγκεκριμένη έξοδο ακόμη πιο ξεχωριστή για εκείνον!

Govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Αυτός είναι ο τζίρος και τα κέρδη της influencer – Αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ