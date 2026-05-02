Ο Δημήτρης Πανόπουλος μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή για την επαγγελματική του πορεία και τα σενάρια συνέχισης του «Weekend Live», τονίζοντας ότι δεν υπάρχει ακόμη τίποτα οριστικό, αφού οι σχετικές συζητήσεις δεν έχουν ξεκινήσει επίσημα.

Αναφερόμενος στους συνεργάτες του και σε πρόσωπα της τηλεόρασης, μίλησε με θετικά λόγια για τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου, τον Θανάση Αναγνωστόπουλο και τη Σία Κοσιώνη, υπογραμμίζοντας τον επαγγελματισμό και την αξία τους στον χώρο.

Για την εμπειρία του στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Weekenders», είπε ότι κρατά τα θετικά στοιχεία και συνεχίζει μπροστά χωρίς να μένει στο παρελθόν, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη συνεργασία του, ακόμη κι αν αυτή ολοκληρώθηκε.

Τέλος, σχετικά με το αν θα μπορούσε να συνεργαστεί τηλεοπτικά με τη Μαρία Αναστασοπούλου, ξεκαθάρισε ότι η φιλία είναι διαφορετική από τη δουλειά και πως μια πιθανή επαγγελματική συνεργασία πρέπει να συζητηθεί σοβαρά και σε σωστή βάση, παρότι την εκτιμά ιδιαίτερα.

