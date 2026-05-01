Ο Τριαντάφυλλος ξέσπασε δημόσια για τη στάση της Μαριαλένας Ρουμελιώτη και του Σάκη Κατσούλη απέναντί του, εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή του και χαρακτηρίζοντάς τους «παιδάκια».

Ο τραγουδιστής, που στο παρελθόν διατηρούσε φιλικές σχέσεις με το ζευγάρι, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του τόσο για το γεγονός ότι δεν προσκλήθηκε στον γάμο τους, όσο και για τις πρόσφατες δηλώσεις τους.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ανέφερε πως είχε στηρίξει έμπρακτα τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη κατά τη συμμετοχή της στο «Survivor All Star», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα ασχοληθώ με τα παιδάκια πάλι. Κοίτα, τη Μαριαλένα ας της θυμίσω ή να της θυμίσει η μητέρα της ότι στο “All Star” τη στήριζα υπερβολικά σαν τρελός. Πλήρωνα κιόλας. Έστελνα μηνύματα και εγώ και το fan club, όταν τη έγραφαν όλοι».

Στη συνέχεια, στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο που το ζευγάρι τοποθετήθηκε δημόσια για εκείνον, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τον τόνο που χρησιμοποίησαν: «Καταρχήν, ήταν ειρωνικά τα παιδάκια στη συνέντευξη. Θα μπορούσαν να πουν “τελείωσε αυτό”, αλλά το να λες “δεν ήταν στη λίστα”, αυτά είναι ειρωνικά. Δεν μου αρέσει να με χλευάζουν».

Κλείνοντας, ο Τριαντάφυλλος ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί εντάσεις, αλλά δεν πρόκειται να αφήσει τέτοιες συμπεριφορές ασχολίαστες: «Τα παιδάκια αυτά, όποτε θέλουν να τα πούμε», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνάντησης για να λυθούν οι διαφορές τους.

Govastiletto.gr – Tριαντάφυλλος για Σάκη Κατσούλη: «Ήταν αδερφός μου και με πούλησε»