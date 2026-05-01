Τις βάσεις για μια στενότερη και πιο αποτελεσματική συνεργασία ενόψει της έναρξης της νέας αντιπυρικής περιόδου έθεσαν οι ηγεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα.

Πιο συγκεκριμένα ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας , Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, υποδέχθηκε στο γραφείο του τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια.

Η συνάντηση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς πραγματοποιείται λίγο πριν από την επίσημη έναρξη της περιόδου υψηλού κινδύνου για δασικές πυρκαγιές.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η βελτίωση του επιχειρησιακού συντονισμού μεταξύ των δύο φορέων στο πεδίο των επιχειρήσεων. Οι δύο Αρχηγοί έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην ορθολογική και άμεση αξιοποίηση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης, τα οποία αποτελούν την «αιχμή του δόρατος» στην προσπάθεια κατάσβεσης των πυρκαγιών.

Παράλληλα, συζητήθηκαν τρόποι για την ενίσχυση της συνολικής επιχειρησιακής ετοιμότητας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των χρόνων αντίδρασης και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε επίσης το εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας ανάμεσα στα δύο σώματα. Όπως τονίστηκε, η σύμπνοια και ο κοινός σχεδιασμός Πολεμικής Αεροπορίας και Πυροσβεστικής αποτελούν εγγύηση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού πλούτου της χώρας.

Με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις του καλοκαιριού, οι δύο φορείς παραμένουν σε υψηλό βαθμό εγρήγορσης, διασφαλίζοντας ότι ο κρατικός μηχανισμός θα είναι έτοιμος να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε απειλή.