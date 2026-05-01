Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Μπλόκο σε 500 κιλά κάνναβης τύπου skunk έκαναν οι ελληνικές αρχές, τα οποία βρισκόταν σε νταλίκα που μόλις είχε αποβιβαστεί στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, προερχόμενη από τη Ιταλία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο οδηγός της νταλίκας ο οποίος είναι Βούλγαρος, είχε φορτώσει τη ποσότητα των ναρκωτικών στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Βαλένθια, στη συνέχεια μετέβει στην Ιταλία όπου και πήρε το πλοίο για την Ηγουμενίτσα.

Όπως σημειώνουν οι αρχές, τελικός του προορισμός ήταν η Τουρκία.

Ο εντοπισμός της ποσότητας, έγινε ύστερα από τη συνεργασία η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη ΔΑΟΕ

του Ελληνικού FBI με το Λιμενικό και τις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η ποσότητα δεν προοριζόταν για την Ελλάδα, με τη χώρα μας να αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό στη μεταφορά της.

Η νταλίκα ήταν φορτωμένη με χαρτικά και τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα μέσα στα εμπορεύματα.

Ο οδηγός της νταλίκας δεν συνεργάζεται με τις Αρχές και αποφεύγει να αποκαλύψει πληροφορίες για το κύκλωμα διακίνησης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, καθώς οι αστυνομικές αρχές πιστεύουν ότι πίσω από τη συγκεκριμένη ποσότητα ναρκωτικών βρίσκεται ένα οργανωμένο διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών.