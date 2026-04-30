Το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου, ο μικρός Κωνσταντίνος βγήκε όπως συνήθιζε με έναν φίλο του στο χωριό. Όπως πάντα με τα αγαπημένα τους πατίνια, που δεν αποχωρίζονταν στιγμή. Η βόλτα αυτή όμως ήταν μοιραία αφού κατέληξε σε τραγωδία και θρήνο για τους γονείς και τη γιαγιά του 13χρονου παιδιού αλλά και για όλο το χωριό.

«Είμαστε διαλυμένοι. Εμείς χάσαμε το παιδί μας. Ο Κωνσταντίνος ήταν το αίμα, από το αίμα μου. Τι λέμε τώρα. Ήταν η κακιά η ώρα. Το παιδάκι μας έτρεχε με το πατίνι. Έτυχε. Έτυχε. Μας έτυχε η μαύρη μέρα. Δεν μας φταίει κανένας απολύτως», δήλωσε κλαίγοντας η γιαγιά του 13χρονου.

Σπαρακτικά ήταν τα λόγια του πατέρα και της μητέρας του παιδιού. Ανείπωτος ο θρήνος και στο νοσοκομείο Κρεστένων όπου διεκόμισθη το 13χρονο παιδί.

Μετά το δυστύχημα, ο πατέρας του Κωνσταντίνου έκανε την εξής ανάρτηση: «Ρε bro δεν είσαι ωραίος… Εγώ σε έπαιρνα παντού μαζί και εσύ έφυγες και με άφησες εδώ… Ήσουν μόνο 13… Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω. Μια προσευχή για τον dj μου… Καλό ταξίδι bro μου και θα τα λέμε εμείς μέχρι να βρεθούμε #29_05_2025».

Στο σημείο της τραγωδίας, όλη μέρα σήμερα, οι φίλοι και οι συμμαθητές του Κωνσταντίνου, σοκαρισμένοι και αδυνατώντας να πιστέψουν πως δεν θα ξαναδούν τον Κωνσταντίνο, αφήναν λουλούδια και σημειώματα για το παιδί που έφυγε τόσο άδικα.

Αύριο η οικογένεια, οι φίλοι και όλο το χωριό θα αποχαιρετήσουν τον Κωνσταντίνο στις 11 το πρωί στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων.

