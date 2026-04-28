Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε πριν από λίγο ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+ την 1η Μαΐου.

Η απόφαση αυτή πέφτει σαν βόμβα στην ήδη ταραγμένη αγορά πετρελαίου, που δεδομένα έχει υποστεί πρωτοφανές ενεργειακό σοκ.

Σε μια κίνηση που, βεβαίως, αναμένεται να ανατρέψει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τον ΟΠΕΚ και τη συμμαχία ΟΠΕΚ+, σύμφωνα με επείγον τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters.

Όπως μεταδίδεται, η απόφαση των Εμιράτων έχει οριστικό χαρακτήρα και η έξοδος από τον οργανισμό των πετρελαιοπαραγωγών χωρών θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαΐου.

Σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον OPEC αποτελεί μεγάλη νίκη για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει κατηγορήσει τον οργανισμό ότι «εκμεταλλεύεται τον υπόλοιπο κόσμο», φουσκώνοντας τις τιμές του πετρελαίου.

Γιατί είναι σημαντική αυτή η εξέλιξη

Η αποχώρηση των ΗΑΕ, ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αργού παγκοσμίως, θεωρείται ιστορική, καθώς:

Αποδυναμώνει τη συνοχή του καρτέλ του ΟΠΕΚ.

Δίνει τη δυνατότητα στο Άμπου Ντάμπι να καθορίζει αυτόνομα την παραγωγή του, χωρίς τους περιορισμούς των ποσοστώσεων.

Προκαλεί άμεση αβεβαιότητα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου (Brent και WTI), οι οποίες αναμένεται να παρουσιάσουν έντονη μεταβλητότητα τις επόμενες ώρες.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα επίσημα αίτια της ρήξης, ωστόσο αναλυτές επισημαίνουν ότι οι τριβές εντός του Οργανισμού για τα επίπεδα παραγωγής είχαν ενταθεί το τελευταίο διάστημα.

Η αγορά αναμένει πλέον με κομμένη την ανάσα, την επίσημη τοποθέτηση της Σαουδικής Αραβίας, που είναι και η ηγετική δύναμη του Οργανισμού, αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις από τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές.

Εν τω μεταξύ η πληροφορία περί εξόδου των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ έγινε γνωστή την ώρα που οι ηγέτες του Κόλπου συναντώνται στη Σαουδική Αραβία την Τρίτη, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Midle East Eye που εδρεύει στο Λονδίνο.

Το έκτακτο συνέδριο του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στη Τζέντα έχει ως στόχο τη διαμόρφωση μιας απάντησης στις επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Κόλπου στο Reuters.

Ο πόλεμος, ο οποίος ξεκίνησε μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, έχει πλήξει βασικές υποδομές και στα έξι κράτη του ΣΣΣ, με στόχο εταιρείες που συνδέονται με τις ΗΠΑ και στρατιωτικές βάσεις.

Οι επιθέσεις έχουν μειωθεί κατά πολύ, από τότε που οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου, αλλά οι συνομιλίες δεν έχουν οδηγήσει σε αποτέλεσμα, και τα βασίλεια του Κόλπου παραμένουν επιφυλακτικά.

Ο εμίρης του Κατάρ, ο πρίγκιπας του Κουβέιτ, ο βασιλιάς του Μπαχρέιν και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έφτασαν στη Τζέντα για να συμμετάσχουν στη Σύνοδο Κορυφής, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας.

«Είναι αλήθεια ότι, από λογιστική άποψη, οι χώρες του ΣΣΚ αλληλοϋποστηρίχθηκαν, αλλά πολιτικά και στρατιωτικά, νομίζω ότι η θέση τους ήταν η πιο αδύναμη στην ιστορία», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος των ΗΑΕ Ανουάρ Γκαργκάς σε συνέδριο στα ΗΑΕ τη Δευτέρα.

«Περίμενα μια τέτοια αδύναμη θέση από τον Αραβικό Σύνδεσμο και δεν με εκπλήσσει, αλλά δεν την περίμενα από το ΣΣΚ και με εκπλήσσει».