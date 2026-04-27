Αθώος παμψηφεί – για δεύτερη φορά – κρίθηκε σήμερα (27/4) από το Εφετείο Αθηνών, ο δημοσιογράφος Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, ανατρέποντας την απόφαση του δικαστηρίου του Ιουνίου 2024, σύμφωνα με την οποία ο δημοσιογράφος, είχε καταδικαστεί σε τρία χρόνια με αναστολή, για τα αδικήματα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων του εφοπλιστή και εκδότη Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς και για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης, έπειτα από μήνυση που είχε υποβάλλει ο τελευταίος.

Σήμερα, η απόφαση αυτή ανατράπηκε, από το Εφετείο -μετά την έφεση του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου- αφού τόσο ο Εισαγγελέας της έδρας, αλλά και οι δικαστές, αποφάσισαν την αθώωση του δημοσιογράφου.

Τι είπε ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος στο δικαστήριο

Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, σήμερα, κατά την εκδίκαση της έφεσης, επανέλαβε ότι δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα όσα αναφέρει ο εφοπλιστής και εκδότης, αφού ο κ. Μαρινάκης είναι δημόσιο πρόσωπο και «όπως όλα τα δημόσια πρόσωπα υπόκεινται σε κριτική, αλλά και στον έλεγχο από τους δημοσιογράφους».

Μάλιστα ο ίδιος, μεταξύ άλλων, σημείωσε με νόημα ότι «ο Άγγλος ρεπόρτερ που δημοσίευσε την υπόθεση του “Noor 1” με τα δικά μου τα στοιχεία πήρε το “Πούλιτζερ” και εγώ ένα σκαμνί στο δικαστήριο…».

Η απροσδόκητη γνωριμία με τον Δήμαρχο Πειραιά

Ο δημοσιογράφος ήταν εξαιρετικά αποκαλυπτικός στην απολογία του. Μίλησε επί μακρόν για τις επαφές του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και αφηγήθηκε μία πολύ χαρακτηριστική λεπτομέρεια που περιγράφει την σχέση τους.

Ήταν περίπου οκτώ το βράδυ. Έξω από το σπίτι του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου παρκάρει το αυτοκίνητο του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος συνοδεύεται από τη σύζυγό του. Είχε προηγηθεί η γνωριμία της κυρίας Μαρινάκη με την Κιμ Κίλιαν, τη σύζυγο του Μάκη στην Πάρο. Ήταν Παρασκευή, δύο ημέρες πριν την διεξαγωγή των Δημοτικών Εκλογών του Σεπτεμβρίου 2014.

Τα δύο ζευγάρια κάθισαν στο τραπέζι, έφαγαν, απόλαυσαν και το κρασάκι τους. Περνούσαν οι ώρες και κάπου γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης σαν να το είχε σχεδιάσει, γυρίζει στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο: «Έμαθα ότι αύριο σχεδιάζεις να δημοσιεύσεις κάτι που θα πλήξει τον δικό μου υποψήφιο Δήμαρχο Πειραιά, τον Γιάννη Μώραλη».

Ο δημοσιογράφος έμεινε άναυδος, πρώτα – πρώτα διότι έπρεπε να περάσουν τρείς ολόκληρες ώρες για να υποβληθεί το ερώτημα, αλλά και γιατί η «πληροφορία» ήταν εντελώς Fake.

«Δεν έχω προγραμματίσει κάτι τέτοιο, αλλά και αν ήθελα να δημοσιεύσω κάτι εναντίον του Μόραλη, δεν θα το έκανα εικοσιτέσσερις ώρες πριν την κάλπη», απάντησε ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος. «Κάποιος σου πούλησε εκδούλευση με ψευδή πληροφορία», συμπλήρωσε.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, μετά από την κατηγορηματική διάψευση, ανακάθισε, τον κοίταξε και του είπε: «Θα μπορούσα τότε να τον φέρω μέσα να γνωριστείτε;».

Η έκπληξη του δημοσιογράφου ήταν εμφανής. «Δηλαδή έχει τον άνθρωπο μέσα στο αυτοκίνητο πάνω από τρείς ώρες, και τώρα μου το λέει», σκέφτηκε.

Άνοιξε την πόρτα, βγήκε έξω από το σπίτι του, κατευθύνθηκε στο όχημα όπου λογικά θα περίμενε ο Γιάννης Μόραλης, τον πήρε τον άνθρωπο από το χέρι και τον οδήγησε στην κατοικία του. Σημειωτέον, ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος έχει δηλώσει επανειλημμένα σε συνεργάτες και φίλους του, πως διατηρούσε μία θετική άποψη για τον μετέπειτα Δήμαρχο Πειραιά και πως τον εκτιμούσε.

Αυτή ήταν η απροσδόκητη γνωριμία με τον Γιάννη Μόραλη, η οποία πραγματοποιήθηκε από μία Fake πληροφορία και μάλιστα με τρίωρη καθυστέρηση, με τον υποψήφιο τότε για τη Δημοτική Αρχή του Μεγάλου Λιμανιού να αναμένει καρτερικά μέσα στη νύχτα ένα σήμα από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Αυτά έχουν οι γνωριμίες με τα ισχυρά πρόσωπα της ελληνικής Ελίτ. Πρέπει πάντα να… περιμένεις.

Τι είπε ο συνήγορος υπεράσπισης του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, Νίκος Διαλυνάς

Από την πλευρά του ο συνήγορος υπεράσπισης του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου κ. Νίκος Διαλυνάς, επισήμανε ότι: «Σήμερα συζητήθηκε η υπόθεση του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, ο οποίος κατηγορείται για παραβίαση προσωπικών δεδομένων του κυρίου Μαρινάκη και νομίζω ότι πρέπει να ειπωθούν μερικά πράγματα για την πορεία όλης αυτής της υποθέσεως, η οποία ξεκίνησε από τον πρώτο βαθμό και σήμερα φτάσαμε στον δεύτερο βαθμό».

Σύμφωνα με τον κ. Διαλυνά, «από τον πρώτο βαθμό, ο Μάκης είχε μία ποινή τριών ετών καταδικαστική, διότι είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο στο οποίο αναφερόταν ότι “παίζεται ένα πολιτικό μπαλαντέρ με την υπόθεση του Noor 1”, δηλαδή ότι κρατούν σε ομηρία τον κ. Μαρινάκη, από την πλευρά της τότε κυβέρνησης και ότι η δικαιοσύνη προχωράει με πολύ αργά βήματα, κι αυτό δημιουργεί δεύτερες σκέψεις και στον κόσμο, αλλά και γενικότερα σε όσους ασχολούνται δημοσιογραφικά, και όχι μόνο με την υπόθεση αυτή».

Και ο κ. Διαλυνάς συνέχισε: «Προς ενίσχυση του ισχυρισμού του αυτού, δηλαδή ότι καθυστερεί η δικαιοσύνη πολύ, χρησιμοποίησε μία βεβαίωση που έδειχνε την πορεία της υποθέσεως, δηλαδή μία βεβαίωση που έλεγε την τάδε του μηνός πήγε στον Εισαγγελέα, ασκήθηκε δίωξη, μετά διαβιβάστηκε στον Ανακριτή, μετά άλλαξε ο Ανακριτής την τάδε του μηνός, μετά έγινε προσφυγή από τον τάδε Εισαγγελέα Αθηνών Εφετών, κ. Τζομπαρτζόγλου, δηλαδή ένα τυπικό έγγραφο με την διαδικαστική πορεία της υποθέσεως, για να αποδείξει ότι αυτά τα οποία λέει, επιβεβαιώνονται από το σχετικό έγγραφο. Αυτή τη βεβαίωση την είχε πάρει η κα. Τζούλη Καμμένου, η σύζυγος δηλαδή του κ. Καμμένου, για να την χρησιμοποιήσει σε δύο αγωγές εναντίον του συζύγου της, του τότε Υπουργού Καμμένου, από πλευράς του κ. Μαρινάκη, αν θυμάμαι και δεν θυμάμαι αν η άλλη αγωγή ήταν από τον κ. Κουρτάκη. Την χρησιμοποίησε λοιπόν αυτή τη βεβαίωση δύο φορές και στα δύο δικαστήρια που είχε τότε ο κ. Καμμένος σε δημόσια συνεδρίαση, την έδωσαν στην Πρόεδρο του δικαστηρίου τότε, διαβιβάστηκε η δημόσια βεβαίωση αυτή, και εν συνεχεία, ο κ. Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, ο οποίος τότε μάλιστα εξετάστηκε και σαν μάρτυρας υπέρ του κ. Καμμένου, την χρησιμοποίησε για να αποδείξει αυτό το άρθρο “το πολιτικό μπαλαντέρ”, λέγοντας ότι εάν «ο άνθρωπος αυτός είναι αθώος, πρέπει επιτέλους να αποδειχθεί η αθωότητά του από την δικαιοσύνη και να τελειώνει η ιστορία. Εάν όμως είναι ένοχος, να παραπεμφθεί να δικαστεί. Αλλά μην τον έχετε υπό ομηρία, γιατί έτσι παίζονται πολλά παιχνίδια…».

Και ο κ. Διαλυνάς κατέληξε: «Αυτό το άρθρο λοιπόν, το θεώρησε ο κ. Μαρινάκης ότι αποτελεί παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καταμήνυσε τον κ. Μάκη Τριανταφυλλόπουλο, ο οποίος σε πρώτο βαθμό, με συγκατηγορούμενή του την κα. Τζούλη Καμμένου, δικάστηκε σε ποινή φυλακίσεως τριών ετών. Η κα. Τζούλη Καμμένου αθωώθηκε και με την παρατήρηση, λέω εγώ τώρα, ότι κατά της κα. Καμμένου δεν είχε παραστεί ο κ. Μαρινάκης προς υποστήριξη της κατηγορίας, παρά μόνο, κατά του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου. Αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας, όπως θέλει, τι μπορεί να σημαίνει, τι δεν μπορεί να σημαίνει κτλ. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να το πω.

Σήμερα, λοιπόν, προσδιορίστηκε να δικαστεί στο Εφετείο, το οποίο είχε προσδιοριστεί να γίνει, αν δεν κάνω λάθος, πριν από ένα μήνα, αλλά τότε αναγκάστηκε ο τότε Πρόεδρος του δικαστηρίου να δηλώσει αποχή, διότι προσκομίσαμε κάποια έγγραφα, τα οποία έδειχναν κάποια πράγματα, που δεν του επέτρεπαν να δικάσει αυτή την υπόθεση. Σήμερα έγινε η εκδίκαση με μία άλλη Πρόεδρο, αφού η αποχή του πρώτου Προέδρου έγινε δεκτή.

Τελικά το αποτέλεσμα της δίκης ήταν αθώος παμψηφεί ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, με αντίστοιχη αθωωτική πρόταση του κ. Εισαγγελέως κι έτσι θεωρώ ότι έληξε σε αυτή τη φάση η αντιδικία, κατόπιν της μηνύσεως του κ. Μαρινάκη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι προσπάθησαν οι καλοί συνάδελφοι της παραστάσεως της κατηγορίας να ισχυριστούν, ότι το να δημοσιεύεται η πορεία της δίκης του “Noor 1”, αποτελούσε παραβίαση προσωπικών δεδομένων του κ. Μαρινάκη. Δηλαδή το κάθε βήμα της δίκης, το οποίο μάθαινε την άλλη ημέρα όλος ο κόσμος από αντίστοιχες δημοσιεύσεις, και το παρακολουθούσαν όλοι στην Ελλάδα, ήταν προσωπικό δεδομένο του κ. Μαρινάκη. Αυτός ήταν ο ισχυρισμός τους, αυτή ήταν η μήνυση του κ. Μαρινάκη. Φυσικά, κάτι τέτοιο κατέπεσε, και οδηγηθήκαμε σε μία παμψηφεί αθωωτική απόφαση, αφού η υπόθεση αυτή πέρασε από χίλια – δύο κύματα.

Εκείνο το οποίο θέλω να πω, ως επί χρόνια δικηγόρος του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου και της “Ζούγκλας”, ότι καλό θα είναι όταν κάποιος Πρόεδρος έχει κώλυμα, να μην περιμένει να προσκομίσει ο συνήγορος του Μάκη τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι δεν πρέπει να δικάσει την συγκεκριμένη υπόθεση, και να δηλώνει αποχή, προτού καν αρχίσει η δίκη. Στην προκειμένη περίπτωση, είχα δηλώσει, αφού βεβαιώθηκα ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο που ήθελε να προεδρεύσει, ότι θα τον εξαιρέσω. Θεωρώ ότι για να μη γίνει χρήση των εγγράφων που είχα, δήλωσε αποχή, η οποία έγινε δεκτή.

Θέλω λοιπόν να ξέρουν, όσοι δικαστές δεν πρέπει να δικάζουν τέτοιες υποθέσεις, διότι υπήρξαν κωλύματα στο παρελθόν, να το δηλώνουν εγκαίρως, διότι εμείς καλόπιστα πηγαίνουμε να δικαστούμε ακόμη και στον Πειραιά, αλλά απαιτούμε να δικαζόμαστε από μία σύνθεση ακέραιη και δίκαιη, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Μέχρι στιγμής ανεχθήκαμε πολλά, από δω και μπρος θα είμαστε κάθετοι».

Να σημειωθεί ότι ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος είχε κριθεί αθώος και από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά, έπειτα από μήνυση του Βαγγέλη Μαρινάκη το 2025.

Διαβάστε την καταδικαστική απόφαση του Εφετείου για τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο, τον Ιούνιο του 2024:

«…Κηρύσσει τον παραπάνω 1ο κατηγορούμενο (σσ. Μάκη Τριανταφυλλόπουλο) ένοχο του ότι:

Στην Αθήνα, στις 17-1-2019 ανακοίνωσε σε μη δικαιούμενα πρόσωπα προσωπικά δεδομένα τα οποία είχε ο ίδιος λάβει γνώση χωρίς δικαίωμα, καθώς είχε επέμβει με οποιονδήποτε τρόπο σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, αφού επενέβη χωρίς δικαίωμα στο σύστημα αρχειοθέτησης προσωπικών δεδομένων του εγκαλούντος ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑΚΗ του Μιλτιάδη και αφορούσε τις ποινικές εκκρεμότητες αυτού, κατέστησε γνωστό, μέσω του διαδικτυακού τόπου ‘ΖΟΥΓΚΛΑ ΤΖ-ΑΡ’, www.zougła.gr (με την ιδιότητά του ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘ΖΟΥΓΚΛΑ ΤΖ-ΑΡ’, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και δ.τ. ‘ΖΟΥΓΚΛΑ ΤΖ-ΑΡ’, το με αριθμό πρωτ. 580/ 13-9-2018 Πιστοποιητικό του Εισαγγελέα Πλ/κών Πειραιά, το οποίο αφορούσε στην ποινική δικογραφία με στοιχεία ΓΑΔ3120/2017 με μηνυόμενο μεταξύ άλλων τον νυν εγκαλούντα ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΑΡΙΝΑΚΗ, σύμφωνα με το οποίο νυν εγκαλών έχει ποινικές κατηγορίες για τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Της ανωτέρω δημοσίευσης έλαβαν γνώση, άπαντες οι διαδικτυακοί αναγνώστες της ιστοσελίδας www.zougla.gr. »

Δείτε την απόφαση του Εφετείου:

Τότε το δικαστήριο είχε επιβάλει στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο ποινή 3 ετών, με ανασταλτικό χαρακτήρα.