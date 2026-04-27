Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας μίλησε ανοιχτά για τη μεγάλη αλλαγή που έκανε στη ζωή του, επιλέγοντας να αποκλείσει τη ζάχαρη από τη διατροφή του, τον τελευταίο χρόνο.

Όπως αποκάλυψε, η μετάβαση δεν ήταν εύκολη, καθώς τις πρώτες εβδομάδες ένιωθε έντονη επιθυμία για γλυκά, σε σημείο που τα έβλεπε ακόμη και στον ύπνο του.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως στο παρελθόν κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες γλυκών, προσπαθώντας να «ισορροπήσει» την κατάσταση με έντονη άσκηση.

Ωστόσο, με τον καιρό συνειδητοποίησε πως η ουσία βρίσκεται στην εσωτερική υγεία και όχι μόνο στην εξωτερική εικόνα, κάτι που τον οδήγησε σε πιο συνειδητές επιλογές.

Πλέον, αποφεύγει οτιδήποτε θεωρεί επεξεργασμένο ή μη φυσικό, ενώ δίνει έμφαση σε καθαρές τροφές και σωστά λιπαρά.

Όπως ανέφερε, η διατροφή που είχε μάθει από την οικογένειά του έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτή τη στροφή, ενώ η συνέπεια και η πειθαρχία τον βοήθησαν να προσαρμοστεί πλήρως στη νέα του καθημερινότητα.

