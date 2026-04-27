Δύο Αμερικανοί τουρίστες από το Τέξας, που επισκέφθηκαν την Πομπηία, αγόρασαν όλους τους αστακούς που βρίσκονταν στο ενυδρείο ενός εστιατορίου, σώζοντάς τους από τον θάνατο και την αναπόφευκτη μοίρα να καταλήξουν στο μενού.

Οι τουρίστες τους συνόδευσαν στην παραλία του Castellammare di Stabia και τους άφησαν ελεύθερους στη θάλασσα.

Μετά την αποστολή διάσωσής τους, έστειλαν ένα μήνυμα στα αγγλικά στον ιδιοκτήτη του εστιατορίου: «Σας ευχαριστούμε που μας αφήσατε να το κάνουμε αυτό. Ακόμα κι αν ζήσουν μερικές μέρες ακόμα, άξιζε τον κόπο. Η μαμά μου πάντα ήθελε να το κάνει, όταν βλέπαμε αστακούς σε εστιατόρια, αλλά δεν ήταν ποτέ δυνατό».

Το απροσδόκητο γεγονός προέκυψε σχεδόν τυχαία, όταν οι δύο Αμερικανοί τουρίστες είδαν τους αστακούς να κολυμπούν στο ενυδρείο.

