Νέος κύκλος ανατιμήσεων στα τρόφιμα έχει ήδη ανοίξει, μόνο που οι καταναλωτές δεν το έχουν ακόμη αντιληφθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zougla.gr, οι εταιρείες τροφίμων, που προμηθεύουν τα σούπερ μάρκετ και γενικά το οργανωμένο λιανεμπόριο μετά το Πάσχα παραδίδουν με αυξημένες τιμές έως και 15%.

Το κόστος της ενέργειας που έχει αυξηθεί για όλη την αλυσίδα της οικονομίας λόγω του πολέμου στον Περσικό Κόλπο, μετακυλίεται αρχικά στις αλυσίδες πώλησης, και βεβαίως, τελικός αποδέκτης θα είναι ο ήδη πιεσμένος καταναλωτής.

Οι νέοι τιμοκατάλογοι είναι «φωτιά» για τον οικογενειακό προϋπολογισμό και επιφυλάσσουν νέα δεινά για τον ελληνικό λαό.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι οι αυξήσεις δεν θα πλήξουν με την ίδια ένταση όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Εκείνα που απαιτούν ιδιαίτερη και αυξημένη βιομηχανική επεξεργασία, θα έχουν μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Παράλληλα, αυξημένες θα είναι οι τιμές στα εισαγόμενα τρόφιμα, καθώς είναι «φορτωμένα» και με τον πληθωρισμό της χώρας εξαγωγής, αλλά και με το μεταφορικό κόστος.

Τέλος, τα προϊόντα κατάψυξης, των οποίων η επεξεργασία και η συντήρηση απαιτούν πολλή ενέργεια, δέχονται ξεχωριστή τιμολογιακή πίεση.

Ειδικότερα, κατηγορίες όπως τα τυροκομικά, τα αλλαντικά, το γάλα εβαπορέ, οι σοκολάτες, τα γαλακτοκομικά και τα παγωτά θα καταγράψουν βίαιη άνοδο των τιμών τους.