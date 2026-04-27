Στις 2 Ιουνίου 2026 λήγει η δυνατότητα συμβασιοποίησης των δανείων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ».

Όπως ανακοίνωσαν τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας οι δικαιούχοι που θα έχουν υπογράψει τις σχετικές δανειακές συμβάσεις έως και τις 2 Ιουνίου 2026, δεν επηρεάζονται από τον ορισμό της καταληκτικής ημερομηνίας.

Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η έγκριση της αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατόπιν συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και η εμπρόθεσμη και ακριβής υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής των δανείων.

Το Οικονομικό Επιτελείο ενημέρωσε και πιέζει τώρα τις Τράπεζες να συνάψουν τις σχετικές δανειακές συμβάσεις με τους ενδιαφερόμενους έως τις 2 Ιουνίου, χωρίς εκκρεμότητες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έως σήμερα έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια, συνολικής αξίας 1,617 δισ. ευρώ, με μέσο ύψος δανείου 120,15 χιλιάδες ευρώ, ενώ η απορρόφηση του συνολικού προϋπολογισμού ανέρχεται στο 84,1%.