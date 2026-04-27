Μια χειροβομβίδα στο μπαλκόνι του σπιτιού όπου έμεναν, στην περιοχή της Κυψέλης, είχαν δύο νεαροί Αιγύπτιοι, οι οποίοι συνελήφθησαν από την αστυνομία.

Αντί για το… λάστιχο ποτίσματος και γλάστρες με λουλούδια, οι 20χρονοι είχαν κρύψει την αμυντική χειροβομβίδα την οποία εντόπισαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, κατά την διάρκεια «επιχειρησιακής δράσης, με σκοπό την αντιμετώπιση των «εγκλημάτων δρόμου» (STREET CRIMES) στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας».

Όμως δεν ήταν το μοναδικό εύρημα, καθώς σε άλλο σπίτι στην περιοχή των Πατησίων όπου διέμενε ένας Παλαιστίνιος εντόπισαν ακόμη:

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-27- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

-43- ναρκωτικά δισκία

Επιπλέον σε βάρος του 28χρονου συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.