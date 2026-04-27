Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών, οι τιμές των μετοχών κατέγραφαν αξιόλογα κέρδη.

Η αγορά αρχικά κινήθηκε ανοδικά μετά την ανακοίνωση από τον οίκο Stoxx ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί από καθεστώς Αναδυόμενης σε Ανεπτυγμένη αγορά, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να κρατήσει τα αρχικά κέρδη.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.222,04 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,09%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.243,86 μονάδες (+1,07%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 205,68 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26.565.206 μετοχές.

Ανοδικά κινήθηκαν 68 μετοχές, 46 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+11,97%) και ΥΚΝΟΤ (+10,60%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λανακάμ (-9,68%) και CPI (-4,30%).