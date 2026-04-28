Στην πρώτη φετινή πληρωμή αποζημιώσεων για κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους λόγω ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού, προχώρησε το αρμόδιο Υπουργείο.

Συγκεκριμένα, σήμερα καταβλήθηκαν συνολικά 22.757.594,65 ευρώ σε 849 δικαιούχους, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι Περιφέρειες.

Αποζημιώσεις δεν πήραν στην Δυτική Ελλάδα και οι σχετικές πληρωμές θα γίνουν στις αρχές Μαΐου. Επίσης, το ΥΠΑΑΤ υπενθυμίζει ότι στις 4 Απριλίου καταβλήθηκαν 4,4 εκ. ευρώ στις Περιφέρειες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα χρήματα θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.