Παρά τα όσα έχουν ειπωθεί τις τελευταίες ημέρες και τις τοποθετήσεις νομικών κύκλων, οι οποίοι υποστήριζαν πως ο υπερήλικας που επιτέθηκε στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο δεν θα προφυλακιζόταν, ο Εισαγγελέας και ο Ανακριτής τον έστειλαν στις φυλακές.

Πολλοί πίστευαν πως ο 89χρονος θα ετίθετο σε περιορισμό, σε κάποιο δημόσιο ψυχιατρείο ή στην ψυχιατρική κλινική του Κορυδαλλού. Ενδεχομένως, ο υπερήλικας να είναι αυτή τη στιγμή και ο γηραιότερος έγκλειστος στο ελληνικό σωφρονιστικό σύστημα.

Ο «πιστολέρο» κατηγορείται για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα. Ανακρίτρια και Εισαγγελέας έκριναν ότι είναι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και έτσι παρά την ηλικία του, τον στέλνουν στη φυλακή. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση του φτάνοντας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Ευδιάθετος χαιρετούσε τους δημοσιογράφους και φαίνεται ότι είχε σκοπό να γίνει πρωτοσέλιδο, καθώς οι πρώτες του λέξεις στους αστυνομικούς όταν του πέρασαν χειροπέδες ήταν «τώρα θα με δείξουν οι ειδήσεις».

«Δεν ήθελα να σκοτώσω»

Στους ισχυρισμούς του επανέλαβε όσα είπε και στους Αστυνομικούς όταν τον συνέλαβαν στην Πάτρα και ενώ προηγουμένως είχε σκορπίσει για έξι ώρες τον τρόμο στην Αθήνα, πυροβολώντας και στέλνοντας στο νοσοκομείο πέντε ανθρώπους.

«Είχα σχεδιάσει πριν από τα Χριστούγεννα να πάω στον ΕΦΚΑ, στο Εφετείο και στο Στρασβούργο και να πυροβολήσω, χωρίς όμως να θέλω να σκοτώσω κάποιον. Ήθελα να το κάνω χειμώνα γιατί μπορώ να φοράω την καπαρντίνα, να κρύβω την καραμπίνα, επειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλα και σε λίγες ημέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καμπαρντίνα, αποφάσισα να πάω την Τρίτη. Από τη Δευτέρα τηλεφώνησα στον ταξιτζή, που τον είχα ξαναχρησιμοποιήσει και άλλες ημέρες για να κανονίσω να βρεθούμε το πρωί 8:30 – 9:00.Ήρθε στο σπίτι μου, με πήρε, μαζί μου είχα και μία βαλίτσα με ρούχα και με πήγε στον ΕΦΚΑ. Πέρασα την είσοδο χωρίς κάποιο έλεγχο, ο φύλακας ήταν εκεί, αλλά δεν με ήλεγξε, μίλαγε με άλλα άτομα».

Ο 89χρονος αποκάλυψε επιπλέον ότι είχε κάνει και… πρόβα

«Είχα πάει και δύο φορές την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν θυμάμαι ποιες ημέρες και είχα δει ότι δεν ζητάει ταυτότητα. Τους είχα πάει ένα φάκελο με αποκόμματα εφημερίδων και την επόμενη μέρα, με άλλο φάκελο, την επιστολή μου. Θύμωσε η διευθύντρια γιατί τους ζόριζα και είχα πει ότι ήμουν διατεθειμένος να τους ντουφεκίσω και δεν μου μιλούσαν. Έφυγα και αποφάσισα να πάω την Τρίτη. Ανέβηκα στον 4ο όροφο και πυροβόλησα δύο φορές τους υπαλλήλους, όχι για να τους σκοτώσω, αλλά για να κάνω ντόρο».

Ο 89χρονος «ξεβράκωσε» το σύστημα

Ο ηλικιωμένος πιστολέρο υποστηρίζει ότι τα έχει 400 και σύμφωνα με τον δικηγόρο του, δεν ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, ενώ βάσει με το ιστορικό του, έχει νοσηλευθεί στο Δαφνί το 2018. Παρά την ηλικία του, κατάφερε να υλοποιήσει ως ένα βαθμό το σχέδιό του.

Αγόρασε τα όπλα το καλοκαίρι από Ρομά στη Μεσσηνία, αποδεικνύοντας ότι είναι πολύ εύκολο να βρει όπλο. Πέρασε σε δύο κτήρια οπλοφορώντας, χωρίς να τον ελέγξει κάποιος. Έφυγε σαν κύριος, ταξιδεύοντας μάλιστα μέχρι την Πάτρα, για να συλληφθεί τελικά καθώς κίνησε υποψίες.

Από τα όσα λέει, πάντως, δείχνει ότι είχε και δεύτερο πλάνο να ταξιδέψει ακόμα και στην Αλβανία με ταξί, αν τελικά δεν κατάφερνε να φτάσει μέχρι το Στρασβούργο και να πυροβολήσει και εκεί τους δικαστές.