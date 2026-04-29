Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 89χρονος άνδρας που κατηγορείται για τη διπλή ένοπλη επίθεση σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, που προκάλεσε τον τραυματισμό πέντε ατόμων, δημιουργώντας έντονη ανησυχία για τα κενά ασφάλειας σε δημόσιες υπηρεσίες.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν ο ηλικιωμένος, ο οποίος φέρεται να είχε μεταβεί στο σημείο με ταξί, εισήλθε ανενόχλητος στο κτήριο του ΕΦΚΑ. Εκεί, ανέβηκε στον τέταρτο όροφο και άνοιξε πυρ με καραμπίνα, τραυματίζοντας έναν εργαζόμενο στο πόδι.

Λίγη ώρα αργότερα, ο ίδιος δράστης κατευθύνθηκε προς το Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως, όπου πυροβόλησε εκ νέου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τέσσερις υπάλληλοι, από σκάγια που εξοστρακίστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη δεύτερη επίθεση εγκατέλειψε την καραμπίνα και διέφυγε, αφήνοντας πίσω του φακέλους στους οποίους φέρεται να εξηγούσε τα κίνητρα της πράξης του, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «εκεί θα δείτε γιατί το έκανα».

Οι Αρχές τον εντόπισαν ώρες αργότερα και τελικά προχώρησαν στη σύλληψή του σε ξενοδοχείο στην Πάτρα, όπου βρέθηκε στην κατοχή του και δεύτερο όπλο.

Το χρονικό της επίθεσης έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς ο 89χρονος φέρεται να κινήθηκε με ψυχραιμία και χωρίς να γίνει αντιληπτός από τους ελέγχους ασφαλείας στα δύο κτήρια. Το κίνητρό του ήταν τα προβλήματα που αντιμετώπιζε σχετικά με τη σύνταξή του.

Οι τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τις αρχές να διερευνούν τόσο το παρελθόν του δράστη όσο και τις συνθήκες που επέτρεψαν να συμβούν οι επιθέσεις του σε δημόσια κτήρια στο κέντρο της Αθήνας.

Χθες ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Το χρονικό της επίθεσης και τα κενά ασφαλείας

Σοβαρά κενά ασφαλείας και ελλιπή μέτρα προστασίας σε κρίσιμες δημόσιες δομές της Αθήνας ανέδειξε η ένοπλη δράση του 89χρονου, ο οποίος κατάφερε να κάνει δύο επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο, τραυματίζοντας 5 υπαλλήλους και σπέρνοντας τον πανικό σε δημόσια κτήρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται στο φως, ο ηλικιωμένος κατάφερε να κινηθεί ανενόχλητος τόσο στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό όσο και στο Πρωτοδικείο της οδού Λουκάρεως, χωρίς να εντοπιστεί ή να ελεγχθεί επαρκώς. Ειδικά στο Πρωτοδικείο, δεν υπήρχε σύστημα ανίχνευσης μετάλλων στην είσοδο, ενώ εργαζόμενοι κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις στη φύλαξη ενός χώρου που θα έπρεπε να λειτουργεί με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Η ευκολία με την οποία ο δράστης εισήλθε και κινήθηκε στους χώρους των υπηρεσιών, φτάνοντας μάλιστα μέχρι τον τέταρτο όροφο του ΕΦΚΑ όπου άνοιξε πυρ, αποτυπώνει τις αδυναμίες του συστήματος ελέγχου.

Ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι ο δράστης κατάφερε να αποχωρήσει από το πρώτο σημείο της επίθεσης και να μεταβεί στο Πρωτοδικείο, παρά το ότι οι αρχές είχαν ήδη ενημερωθεί. Σημειώνεται ότι σε μικρή απόσταση από το Πρωτοδικείο βρίσκονται κρίσιμες υπηρεσίες, όπως ο Άρειος Πάγος και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

«Δεν ήθελα να σκοτώσω»

Αμέσως μετά την σύλληψή του ο 89χρονος μιλώντας στους αστυνομικούς υποστήριξε ότι η δράση του ξεκίνησε με οργανωμένο τρόπο, καθώς μετέβη με ταξί από το σπίτι του στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, δίνοντας μάλιστα στον οδηγό 200 ευρώ για να τον περιμένει και να τον μεταφέρει στη συνέχεια στην Πάτρα.

Όπως χαρακτηριστικά είπε, «τους τη μπουμπούνησα», περιγράφοντας τους πυροβολισμούς μέσα στο κτήριο, όπου τραυμάτισε έναν υπάλληλο.

Μετά την επίθεση, ο ηλικιωμένος βγήκε από τον ΕΦΚΑ, αναζητώντας το ταξί, ωστόσο ο οδηγός είχε αποχωρήσει λόγω καθυστέρησης. Στο όχημα είχε αφήσει τη βαλίτσα του, στην οποία βρίσκονταν το διαβατήριο, το πορτοφόλι του και περίπου 3.000 ευρώ, γεγονός που περιέπλεξε περαιτέρω τη διαφυγή του.

Χωρίς τα προσωπικά του αντικείμενα, αναγκάστηκε να επιβιβαστεί σε άλλο ταξί προκειμένου να κατευθυνθεί προς το Πρωτοδικείο της οδού Λουκάρεως. Εκεί άνοιξε ξανά πυρ, τραυματίζοντας τέσσερις γυναίκες υπαλλήλους, ενώ άφησε πίσω του επιστολές στις οποίες εξηγούσε τα κίνητρα της πράξης του.

Παράλληλα, είχε προετοιμάσει την αποστολή φακέλων σε τέσσερις εφημερίδες της Αθήνας, επιχειρώντας να δημοσιοποιήσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε με τη σύνταξή του. Σε ένα από τα αποσπάσματα της επιστολής του, φέρεται να αναφέρει ότι «του φέρθηκαν σαν αδέσποτο σκυλί» και ότι «θα τους δαγκώσει κι εκείνος σαν σκυλί», αποτυπώνοντας την ένταση και την οργή που επικαλείται ως κίνητρο.

Μετά και τη δεύτερη επίθεση, ο 89χρονος εγκατέλειψε την καραμπίνα στον χώρο των δικαστηρίων και επιβιβάστηκε εκ νέου σε ταξί, ζητώντας αρχικά να μεταφερθεί στα ΚΤΕΛ Κηφισού με σκοπό να ταξιδέψει προς Πάτρα.

Ωστόσο, καθώς είχε μαζί του μόνο δολάρια, κατέληξε σε συμφωνία με τον οδηγό για απευθείας μεταφορά στην αχαϊκή πρωτεύουσα έναντι 250 ευρώ.

Οι αστυνομικές αρχές διαπίστωσαν ότι ο δράστης είχε ήδη φτάσει στην Πάτρα, όπου σχεδίαζε να διαφύγει στο εξωτερικό και τον εντόπισαν σε ξενοδοχείο της περιοχής και τον συνέλαβαν.

Έπαιρνε δύο συντάξεις, από ΗΠΑ και Γερμανία

Ο ηλικιωμένος, είπε στους αστυνομικούς ότι είχε πάρει την απόφαση για την ένοπλη επίθεση, καθώς δεν μπορούσε να βγάλει σύνταξη στην Ελλάδα.

Ωστόσο, όπως προέκυψε απο την αστυνομική έρευνα, ο 89χρονος λάμβανε παράλληλα δύο συντάξεις, απο τη Γερμανία όπου δούλευε αλλά και απο τις ΗΠΑ. Από το Σικάγο μάλιστα λάμβανε μηνιαίως 2600 δολάρια.

Το γεγονός ότι δεν μπορούσε να λαμβάνει χρήματα και απο τη χώρα μας, τον είχε εξοργίσει.

Πριν από ένα χρόνο, έβγαλε νέα αστυνομική ταυτότητα, φροντίζοντας παράλληλα να ανανεώσει και το διαβατήριό του, έτσι ώστε μετά την επίθεση που σχεδίαζε, να εγκαταλείψει την χώρα.

«Έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο και χρήζει βοήθειας»

Πρώτος έφθασε στη ΓΑΔΑ ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας ο οποίος, όπως δήλωσε, προτίθεται να αναλάβει την υπεράσπιση του 89χρονου.

Όπως είπε ο κ.Νουλέζας, δεν έχει ακόμη πρόσβαση στη δικογραφία, ωστόσο γνωρίζει ότι ο ηλικιωμένος έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο και χρήζει βοήθειας. Εξέφρασε, επίσης, την οδύνη του για τους πέντε τραυματίες, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

​«Ο εισαγγελέας που θα επιληφθεί της υποθέσεως θα ασκήσει ποινική δίωξη και θα δούμε αν θα παραπεμφθεί για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και αν θα διαταχθεί ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό κατάστημα», εξήγησε ο κ. Νουλέζας.

«Πυροβόλησα στο δάπεδο – Δεν μπορώ να βλάψω άνθρωπο»

Σε ανάρτησή του ο συνήγορος υπεράσπισης αναφέρει τι του μετέφερε ήδη ο 89χρονος για όσα συνέβησαν:

«Η πράξη μου είναι πράξη διαμαρτυρίας απελπισίας δεν μπορώ να βλάψω άνθρωπο ή να σκοτώσω κάποιον ούτε ήθελα καν να τους τραυματίσω πυροβόλησα στο δάπεδο στο έδαφος και άφησα την καραμπίνα και σημείωμα που είχα δώσει νωρίτερα σε τέσσερις εφημερίδες για να δημοσιοποιήσει το πρόβλημα μου ώστε να μην επαναληφθεί και σε άλλους συνανθρώπους μου.

Προτιμώ να πάω στη φυλακή παρά στο γηροκομείο και να πεθάνω μετά από λίγες εβδομάδες. Θα τους διηγούμαι εκεί ιστορίες από το Σικάγο. Είμαι απόλυτα υγιής πνευματικά και ψυχικά.

Όταν το 2019 είχα αγοράσει μία καραμπίνα και τους έγραψα στην εισαγγελία Αθηνών ότι θα τους πυροβολήσω ως διαμαρτυρία με έκλεισαν για ένα μήνα στο Δαφνί και αυτό με εξαγρίωσε αλλά μου έδωσε περισσότερη δύναμη να αντιδράσω.

Είμαι πλέον 90 χρονών και δεν έχω κανένα άλλο όνειρο για τη ζωή μου. Θεωρώ την δικαιοσύνη αδύναμη και ανίκανη να δικαιώσει τα συμφέροντα του απλού πολίτη».

