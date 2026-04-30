Η Ελένη Καστάνη μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και αναφέρθηκε τόσο στις τηλεοπτικές δουλειές που έχουν σημαδέψει την πορεία της, όσο και στη σημερινή εικόνα της τηλεόρασης, αλλά και στη νέα σειρά που ετοιμάζει ο Αλέξανδρος Ρήγας για την ΕΡΤ.

Η ηθοποιός θυμήθηκε χαρακτηριστικά σειρές από το παρελθόν που ξεχωρίζει: «Θα διαλέξω απ’ το “Δις Εξαμαρτείν” τα εορταστικά και φυσικά και το “Τι ψυχή θα παραδώσεις” επειδή σταμάτησε και μου έμεινε ο καημός», είπε, αναφερόμενη με νοσταλγία σε ρόλους της.

Για το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα του Αλέξανδρου Ρήγα, αποκάλυψε πως έχει ήδη μια εικόνα του project: «Τυχαίνει να έχω διαβάσει το σενάριο, είναι όντως πολύ ωραίο», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας όμως πως δεν θα συμμετέχει στη σειρά: «Όχι, εγώ δεν θα είμαι. Μερικά πράγματα είναι και τυχερά, ή γίνονται ή δεν γίνονται».

Παράλληλα, μιλώντας για τη γενικότερη κατάσταση στην τηλεόραση, δεν έκρυψε τον προβληματισμό της: «Αυτό που δε μ’ αρέσει είναι ότι η τηλεόραση ασχολείται με την ίδια την τηλεόραση. Αυτό το θεωρώ πολύ βαρετό», ανέφερε, προσθέτοντας πως θα προτιμούσε μεγαλύτερη θεματολογική ποικιλία, όπως συμβαίνει σε εκπομπές τύπου Στούντιο 4.

Κλείνοντας, σχολίασε και το νέο σίριαλ του Αλέξανδρου Ρήγα, λέγοντας: «Ξέρω ότι ετοιμάζει νέο σίριαλ, αλλά δεν μου έκανε πρόταση».

