Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η σύντομη «συνέντευξη» μιας Ιρανής γυναίκας με έναν influencer με το όνομα «Alan». «Πες μου από πού είσαι, χωρίς να μου πεις το όνομα της χώρας σου», της ζήτησε ο νεαρός και εκείνη ξεκίνησε να του περιγράφει πράγματα για τα οποία είναι γνωστή η Ισλαμική Δημοκρατία.

«Είναι από τους αρχαιότερους πολιτισμούς του κόσμου», του λέει αρχικά, όμως εκείνος δεν μαντεύει σωστά, αναφέροντας την Ινδία και την Αίγυπτο.

Έπειτα του λέει για τις γάτες Περσίας, τα περσικά χαλιά, την πλούσια λογοτεχνική παράδοση της χώρας και τα φιστίκια, προτού αναφερθεί στα Σαββατοκύριακα, που στο Ιράν το αντίστοιχο διήμερο είναι Πέμπτη και Παρασκευή.

Η εντυπωσιακή γυναίκα, που κέρδισε τους χρήστες του διαδικτύου με την καλή της διάθεση και την ομορφιά της, του εξήγησε στη συνέχεια πως στη χώρα της, η χειρονομία «thumbs up» (με τον αντίχειρα προς τα πάνω) παραδοσιακά θεωρείται προσβλητική, κάτι αντίστοιχο με τη χειρονομία του μεσαίου δακτύλου στη Δύση.

Τελικά, ο influencer μάντεψε σωστά όταν του είπε πως η πατρίδα της βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ αυτή την περίοδο. «Οι Ιρανοί είναι οι πιο φιλόξενοι και γεμάτοι αγάπη άνθρωποι. Δεν έχουμε εχθρούς, είμαστε φίλοι με όλους», ανέφερε η γυναίκα στο τέλος, κόντρα στα γεγονότα των ημερών.

