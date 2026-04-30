Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε μέσω ανάρτησης ότι το τηλεοπτικό δίκτυο ABC θα πρέπει να απομακρύνει τον παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο «θα πρέπει να γίνει σύντομα».

Η τοποθέτηση έγινε στην πλατφόρμα Truth Social και ακολουθεί προηγούμενες αντιδράσεις σχετικά με σχόλια του παρουσιαστή σε τηλεοπτική εκπομπή.

Είχε προηγηθεί παρέμβαση της Μελάνια Τραμπ, η οποία είχε ζητήσει επίσης την απομάκρυνση του Κίμελ, με αφορμή μονόλογο που είχε παρουσιάσει πριν από πρόσφατο περιστατικό βίας σε εκδήλωση στην Ουάσινγκτον.