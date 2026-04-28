Σοκ προκαλεί η υπόθεση που εκτυλίχθηκε το βράδυ της 21ης Απριλίου στη Ρόδο, όταν ένας 45χρονος επιχείρησε να ρίξει σε γκρεμό το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν η εν διαστάσει σύζυγός του και το τρίχρονο παιδί τους.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η γυναίκα είχε μεταβεί στην οικία της μητέρας του 45χρονου, για να παραλάβει το παιδί τους. Κατά την διάρκεια της επιστροφής, με τον ίδιο στη θέση του συνοδηγού, κατευθύνονταν προς την πόλη της Ρόδου.

Λίγα λεπτά αργότερα, κοντά στον κυκλικό κόμβο στην περιοχή του Μοντε Σμιθ, ο 45χρονος φέρεται να άρπαξε αιφνιδιαστικά το τιμόνι και να το έστριψε προς την πλευρά του γκρεμού, επιχειρώντας να ρίξει το όχημα στο κενό. Η οδηγός αντέδρασε άμεσα, στρίβοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο άνδρας, ενώ το όχημα ήταν εν κινήσει, προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο, «σκαρφαλώνοντας» στη θέση του οδηγού όπου καθόταν η πρώην γυναίκα του, και επιχειρώντας να πατήσει τα πετάλια, για να επιταχύνει. Ωστόσο, η προσπάθειά του δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο κινητήρας έσβησε λόγω του συστήματος start-stop.

Αμέσως μετά το περιστατικό, ο 45χρονος αποβιβάστηκε και αποχώρησε. Περίπου μία ώρα αργότερα, οδηγώντας το δικό του όχημα στο ίδιο σημείο, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα βάθους 60 μέτρων. Στο σημείο εντοπίστηκε έντονη οσμή αλκοόλ, ενώ ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και στη συνέχεια σε ψυχιατρική κλινική.

Καθοριστική για την υπόθεση θεωρείται και η μαρτυρία της οδηγού ενός διερχόμενου οχήματος, η οποία επιβεβαίωσε τους επικίνδυνους ελιγμούς του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, το οποίο προπορευόταν.

Εις βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα για την πλήρη ανασύνθεση των γεγονότων.