Επεισόδιο μεταξύ δύο ανδρών σημειώθηκε χθες (27/4) το μεσημέρι στην περιοχή του Γαλατσίου, με αφορμή διαφωνία για θέση στάθμευσης. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 13:30, στην οδό Πυθίας 2, όταν οι δύο άνδρες, ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση, που γρήγορα εξελίχθηκε σε συμπλοκή.

Αποτέλεσμα του επεισοδίου ήταν ο ένας εκ των εμπλεκομένων, ο 45χρονος, να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου των Αρχών, στην κατοχή του δεύτερου άνδρα, ο οποίος είναι 55 ετών, βρέθηκαν ένας σουγιάς και μία σιδερογροθιά. Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο, οι οποίοι κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξύβριση, ενώ εις βάρος του δεύτερου, σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Η προανάκριση για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.