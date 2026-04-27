Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας (27/4) σε χορτολιβαδική έκταση στην Ορεινή Νάξο, στην περιοχή της εκκλησίας του Αγίου Τρύφωνα (στον δρόμο προς Καλαντό), προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Άμεση κινητοποίηση των Αρχών – Τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με 4 πυροσβεστικά οχήματα και 19 πυροσβέστες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του cyclades24, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή με 2 υδροφόρες από τον Δήμο Νάξου.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες παρουσιάζει ύφεση, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής αναφορά για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.