Έκπληκτοι έμειναν περαστικοί και γείτονες, όταν είδαν έναν ανήλικο να πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι 6ου ορόφου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στις 11:30 στην οδό Βασιλέως Γεωργίου και το παιδί φέρεται να “στόχευε” για ώρα τους περαστικούς.

Αρχικά πετούσε νερό με λάστιχο και μετά συνέχισε με αντικείμενα για περίπου 45 λεπτά. Ο πεντάχρονος, φέρεται να βρισκόταν μόνος του στο σπίτι και βγήκε στο μπαλκόνι, από όπου άρχισε να ρίχνει αντικείμενα στον δρόμο.

Η αστυνομία κατάφερε να μπει στο μπαλκόνι του σπιτιού από την ταράτσα, καθώς το διαμέρισμα ήταν στον έκτο όροφο.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο, τόνισε: «Ξεκίνησε το παιδάκι να ρίχνει νερό με το λάστιχο και φωνάζαμε από κάτω “σταμάτα”, μήπως και κανένας ενήλικας τον καταλάβει. Στη συνέχεια σταμάτησε να ρίχνει νερό και μετά με το που διαπίστωσε ότι δεν έχει άλλο νερό, άρχισε να ρίχνει πράγματα. Σκουπίδια, κουβάδες, πέτρες, ακόμα και… σκούπα ηλεκτρική. Τρομάξαμε πολύ, κάποιοι κάλεσαν την ΕΛ.ΑΣ. Ήταν πολύ σοκαριστικό. Μάλιστα από ό,τι είδαμε, η Αστυνομία μπήκε από το δίπλα διαμέρισμα για να σταματήσει το παιδί».