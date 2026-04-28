Βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη στιγμή που ο 89χρονος φεύγει από τον ΕΦΚΑ, όπου σημειώθηκε η πρώτη επίθεση και κατευθύνεται προς το Εφετείο.

Ο ηλικιωμένος ρακοσυλλέκτης, ο οποίος ακόμη δεν έχει συλληφθεί, στις 10:31 το πρωί της Τρίτης εισέβαλε στον ΕΦΚΑ, στην οδό Κειριάδων 4, κρύβοντας την καραμπίνα του μέσα στο μπλε παλτό του και αφού ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, στις «Παροχές», πυροβόλησε έναν υπάλληλο στο πόδι και τράπηκε σε φυγή.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ο 89χρονος φεύγει αμέριμνος και ατάραχος από το κτήριο του ΕΦΚΑ με την καραμπίνα στο χέρι.

Στη συνέχεια ο ηλικιωμένος κάλεσε ταξί, το οποίο τον μετέφερε στο Εφετείο Αθηνών, στην οδό Λουκάρεως. Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της κούρσας, είχε και πάλι κρυμμένη την καραμπίνα στην καπαρντίνα του.

Όταν έφτασε στο Εφετείο, παρά τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν στην είσοδο, εισέβαλε, πυροβόλησε στο πάτωμα, και τα σκάγια εξοστρακίστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις γυναίκες.

Και οι πέντε τραυματίες έχουν μεταφερθεί στον «Ερυθρό Σταυρό» και η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται σοβαρή.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν συγκεντρωθεί γύρω από το Εφετείο Αθηνών, καθώς η εκτίμηση τους είναι πως βρίσκεται κοντά στο σημείο.

«Εδώ θα βρείτε τις απαντήσεις για ό,τι έγινε»

Ο 89χρονος με τα αρχικά Π.Κ. είναι ρακοσυλλέκτης, γνωστός στην περιοχή του Βοτανικού και φαίνεται πως έχει προβλήματα, ψυχιατρικής φύσης. Ειδικότερα, φέρεται ότι πάσχει από σχιζοφρένεια και παραληρηματικές διαταραχές, καθώς έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν και σε ψυχιατρική κλινική.

Ενώ ήταν σε εξέλιξη το συμβάν στο Πρωτοδικείο, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε τηλεφώνημα από άτομο που δήλωσε συγγενικό πρόσωπο του δράστη, λέγοντας τα στοιχεία του και ότι πρόκειται για άτομο το οποίο στο παρελθόν είχε νοσηλευθεί σε ψυχιατρικό κατάστημα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται πως το κίνητρο του 89χρονου πίσω από τις ένοπλες επιθέσεις πιθανότατα ήταν… η σύνταξή του.

Ο ηλικιωμένος είχε χάσει την υπόθεση για την απονομή της σύνταξής του στο Διοικητικό Δικαστήριο. Παράλληλα, φεύγοντας από το Εφετείο πέταξε φακέλους, λέγοντας «εδώ θα βρείτε τις απαντήσεις για ό,τι έγινε».

Οι φάκελοι αφορούσαν την υπόθεση της σύνταξής του.

Ο Διοικητής του ΙΚΑ, Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης στη «Ζούγκλα» για το σοκαριστικό περιστατικό στον ΕΦΚΑ – «Είπε σε έναν υπάλληλο να σκύψει και πυροβόλησε προς την αντίθετη κατεύθυνση»:

Ακόμη, ο σύμβουλος του ΔΣΑ, Αβαρκιώτης Ιωάννης έκανε λόγο στη «Ζούγκλα» για σκηνές τρόμου, ο κόσμος έτρεχε έντρομος και πανικοβλημένος να κρυφτεί.

