Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στην Ισπανία (28/4, 21:45, Novasports Prime), στο πρώτο μεταξύ τους ματς της σειράς για τα play off της Euroleague.

Στο πλευρό των «πράσινων» θα είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, καθώς ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στο instagram ότι είναι στο αεροπλάνο με προορισμό την ισπανική πόλη.

Ο διοικητικός ηγέτης του «τριφυλλιού» θα βρεθεί σε ακόμη έναν αγώνα δίπλα στην ομάδα, η οποία θα παλέψει για την πρόκριση στο «δικό της» Final-4, καθώς η τελική φάση της διοργάνωσης θα διεξαχθεί στο «Telekom Center Athens», το διάστημα 22-24 Μαΐου.