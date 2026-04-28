Αντίστροφα μετράει ο Κώστας Σλούκας. Ο Έλληνας γκαρντ του Παναθηναϊκού μετά την αρθροσκόπηση που έκανε σήμερα το πρωί για να αποκατασταθεί η ζημιά στο γόνατό του έστειλε μήνυμα επιστροφής.

Ο Σλούκας ζήτησε πίστη και θετική σκέψη εν όψει των αγώνων του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια, ενώ ευχαρίστησε τους γιατρούς.

Το μήνυμα του Σλούκα:

«Ήδη μετράω αντίστροφα για επιστροφή.

ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς μου που ανέλαβαν την επέμβαση, κ. Τριανταφυλλόπουλο Ιωαννη (υπεύθυνος ιατρικού επιτελείου ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) και κ. Χίσσα Διονύση (υπεύθυνος ιατρικού επιτελείου ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ).

Όπως και σε όλο το προσωπικό του ΥΓΕΙΑ.

Τα μηνύματα ενδιαφέροντος και στήριξης άπειρα, οπότε θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους εσάς.

Δύσκολο πολύ να απέχω απ το πιο σημαντικό κομμάτι της χρονιάς. Όμως έτσι είναι ο πρωταθλητισμός. Θα γυρίσω σύντομα.

Θετική σκέψη, αισιοδοξία και πίστη στην ομάδα και σε όλη την αποστολή για μία σκληρή μάχη!

ΚΟΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑ όπως πάντα».