Το φως της δημοσιότητας βλέπουν βίντεο με τον 89χρονο που συνελήφθη για την ένοπλη επίθεση στον ΕΦΚΑ, ο οποίος, όπως φαίνεται, είχε προσχεδιάσει πολύ καλά τις κινήσεις του.

Σε βίντεο που έχει καταγραφεί, ο ηλικιωμένος εμφανίζεται να είναι σε ένα ψιλικατζίδικο κοντά στο σπίτι του, όπου και ζητά να καλέσουν ταξί για την επόμενη ημέρα.

Το βίντεο που ακολουθούν είναι από χθες, Δευτέρα (27/4), όταν ο 89χρονος επισκέφθηκε το κατάστημα, προκειμένου να κανονίσει τη μετακίνησή του για σήμερα.

Δείτε και βίντεο με δηλώσεις από κάτοικο της γειτονιάς που διαμένει ο 89χρονος:

Σε άλλα βίντεο, καταγράφεται ο 89χρονος άνδρας το πρωί της Τρίτης (28/4), λίγο μετά τις 9:00, στην οδό Ανθέων στα Άνω Πατήσια όπου διαμένει.

Ο ηλικιωμένος άνδρας φορώντας την μακριά σκουρόχρωμη καπαρντίνα του μπαίνει στο ταξί που είχε κλείσει από την προηγούμενη ημέρα για να τον μεταφέρει στον ΕΦΚΑ.