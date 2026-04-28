Η σύγχρονη αγορά επαγγελματικών οχημάτων αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς και η Ford δείχνει ξεκάθαρα ότι θέλει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Με μια πλήρη γκάμα που εκτείνεται από το δημοφιλές pick-up Ford Ranger έως τα πολυδιάστατα van της οικογένειας Ford Transit, η αμερικανική μάρκα επενδύει σε τεχνολογία, εξηλεκτρισμό και πρακτικότητα.

Ξεκινώντας από το Ranger, το οποίο συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία των pick-up, η νέα γενιά του δεν περιορίζεται μόνο στις πωλήσεις. Η διάκρισή του ως International Pick-up Award 2026/27 επιβεβαιώνει τη συνολική του αξία. Σχεδιαστικά εμφανίζεται πιο επιβλητικό, με έντονα στοιχεία όπως τα χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα τύπου C-Clamp και πιο μυώδεις γραμμές που τονίζουν τη στιβαρότητα.

Το πιο σημαντικό όμως είναι κάτω από το καπό. Το Ranger εισάγει μια νέα διάσταση, καθώς αποτελεί το μοναδικό plug-in hybrid pick-up της αγοράς, συνδυάζοντας ηλεκτρική κίνηση για καθημερινές μετακινήσεις με τον γνωστό 2.3 EcoBoost για μεγαλύτερες απαιτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, το PHEV Ranger διαθέτει τον τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 2.3 EcoBoost, ο οποίος συνεργάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 75 kW και μπαταρία ιόντων λιθίου 11,8 kWh (ωφέλιμη). Ο συνδυασμός αυτός αποδίδει συνολικά 281 ίππους και εντυπωσιακή ροπή 697 Nm, τιμές που το τοποθετούν στην κορυφή της κατηγορίας.

Η κίνηση μεταδίδεται μέσω αυτόματου κιβωτίου και συστήματος τετρακίνησης με κοντές σχέσεις, διασφαλίζοντας ότι το υβριδικό σύστημα δεν περιορίζει στιγμή τις εκτός δρόμου δυνατότητες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης για αποστάσεις έως περίπου 45 χιλιόμετρα, ικανές να καλύψουν τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις, χωρίς κατανάλωση καυσίμου. Παράλληλα, η γκάμα περιλαμβάνει και ισχυρές diesel επιλογές, με κορυφαία τον V6, ενώ στην κορυφή βρίσκεται το εκρηκτικό Ford Ranger Raptor, που φέρνει χαρακτηριστικά υψηλών επιδόσεων εκτός δρόμου.

Περνώντας στα van, το Ford Transit Custom παραμένει ένας από τους βασικούς «πυλώνες» για επαγγελματίες και στόλους. Η φιλοσοφία του βασίζεται στη μέγιστη ευελιξία, καθώς διατίθεται με πολλαπλές επιλογές κινητήρων, από αποδοτικούς diesel μέχρι plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Σε συνδυασμό με τις διαφορετικές διαμορφώσεις αμαξώματος και τις επιλογές μετάδοσης (εμπρός, πίσω ή τετρακίνηση), προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε επαγγελματική χρήση.

Στην κορυφή της γκάμας των επαγγελματικών βρίσκεται το μεγάλο Ford Transit, ένα μοντέλο που διαχρονικά αποτελεί «εργαλείο» για τις πιο απαιτητικές δουλειές. Οι δυνατότητες φόρτωσης είναι εντυπωσιακές, με όγκο που φτάνει έως τα 15,1 κυβικά μέτρα και ωφέλιμο φορτίο έως 2.200 κιλά, καλύπτοντας ακόμη και τις πιο δύσκολες αποστολές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ηλεκτρική έκδοση Ford E-Transit, η οποία φέρνει την ηλεκτροκίνηση στον επαγγελματικό κόσμο με αυτονομία έως 402 χιλιόμετρα και ροπή 430 Nm. Παράλληλα, η τεχνολογία Pro Power Onboard επιτρέπει την παροχή ρεύματος σε εργαλεία απευθείας από το όχημα, μετατρέποντάς το ουσιαστικά σε κινητή μονάδα εργασίας.

Για όσους παραμένουν στους θερμικούς κινητήρες, οι εκδόσεις EcoBlue diesel συνεχίζουν να προσφέρουν αξιόπιστες λύσεις με ισχύ έως 165 ίππους, σε συνδυασμό με επιλογές μετάδοσης και κιβωτίων που καλύπτουν κάθε ανάγκη.

Με δυνατότητες μετασκευών, επιλογές εξηλεκτρισμού και σύγχρονα χρηματοδοτικά προγράμματα, η μάρκα δείχνει ότι κατανοεί τις πραγματικές ανάγκες του επαγγελματία.