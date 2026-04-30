Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις που έχει η διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ στην παγκόσμια οικονομία.

Σε δηλώσεις του, υπογράμμισε ότι οι περιορισμοί στη διέλευση πλοίων εμποδίζουν τη μεταφορά βασικών αγαθών, όπως πετρέλαιο και πρώτες ύλες, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά τη διεθνή οικονομική δραστηριότητα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι συνέπειες τέτοιων καταστάσεων επηρεάζουν ευρύτερα τη διεθνή κοινότητα, τονίζοντας πως τα προβλήματα μπορεί να έχουν διάρκεια.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.