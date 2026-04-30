Τα MAD Video Music Awards 2026 επιστρέφουν και υπόσχονται για ακόμη μία χρονιά μια εντυπωσιακή μουσική βραδιά, γεμάτη εκπλήξεις, εμφανίσεις και δυνατές υποψηφιότητες.

Η φετινή λίστα αναδεικνύει τη μουσική πολυφωνία της ελληνικής σκηνής, με καλλιτέχνες από pop, λαϊκή και urban σκηνή να διεκδικούν κορυφαίες διακρίσεις.

Παρουσίαση & hosts της βραδιάς

Τη φετινή διοργάνωση θα παρουσιάσουν:

Θέμης Γεωργαντάς

Χρυσηίδα Γκαγκούτη

Παράλληλα, δυναμική παρουσία θα έχουν και οι Superhosts, που θα μεταφέρουν τον παλμό των MAD VMAs στα social media.

Βίντεο της Χρονιάς – Υποψηφιότητες

Anastasia – Bam Apon – Καθρέφτης LILA – Boss Marina Satti – Lola Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου Πέτρος Ιακωβίδης – Καπνογόνα Κατερίνα Λιόλιου – Για Την Επόμενη Σάκης Ρουβάς & FY – Kounia Bella Θοδωρής Φέρρης – Όνειρο Θα ’Ναι Ξανά Ελένη Φουρέιρα – Alleluia







Καλύτερο Urban

FY – Money Dance

Kidd – Egefaliko

Moose & Saske & Display – Hey Shawty

Rack – Griselda

Trannos – Mandela Effect

Καλύτερο Ντουέτο

Marina Satti & Saske – Ela Ela Sidarta & Rack – Amazing (Remix) Toquel & LILA – Poios na sou to pei Κατερίνα Λιόλιου & Γιάννης Φακίνος – Με ’Γεια Σου Ελένη Φουρέιρα & Χρήστος Μάστορας – Μπορώ Κι Εγώ



Καλύτερη Μπαλάντα

Apon – Καθρέφτης Klavdia – Συντρίμμια Marina Satti – Anatoli Solmeister & Marseaux – Persefoni Γιώργος Σαμπάνης – Προς Το Παρόν







Καλύτερο Ποπ

Akylas – Ferto LILA – Maniatiko Marina Satti – Lola Sicario – Fwtia Ελένη Φουρέιρα – Alleluia



Τραγούδι της Χρονιάς – Airplay

Νίκος Βέρτης – Ερωτεύτηκα Εσένα Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου Άννα Βίσση – Όλα Για Όλα Πέτρος Ιακωβίδης – Σ’ Αγαπάω Όπως Είσαι Γιώργος Κακοσαίος – Τι Να Σας Πω Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα Νίκος Οικονομόπουλος – Εισιτήριο Ένα Γιώργος Σαμπάνης – Απ’ Τον Ουρανό Ελένη Φουρέιρα & Χρήστος Μάστορας – Μπορώ Κι Εγώ







Τραγούδι της Χρονιάς – Λαϊκό

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου Πέτρος Ιακωβίδης – Τέλεια Νίκος Οικονομόπουλος – Βιογραφικό Παντελής Παντελίδης – Ίσως Ήσουν Κυρία Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα



Best Performer

Λίλα Τριάντη

LILA

Marseaux

Marina Satti

Tamta

Έλενα Παπαρίζου

Ελένη Φουρέιρα

Νέα κατηγορία: Καλύτερο Soundtrack / OST

Φέτος προστίθεται για πρώτη φορά η κατηγορία Soundtrack, με τη στήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ:

Καποδίστριας OST – Μίνως Μάτσας

Σπασμένη Φλέβα OST – LEX & Kepler Is Free

Εμείς: Μια Ταινία για τον Bloody Hawk OST – Bloody Hawk

Our Wildest Days OST – Κωστής Μαραβέγιας

Φίλοι Για Πάντα OST – Stavento & Ήβη Αδάμου

Kyuka OST – Kostis Charamountanis

Τα MAD VMA 2026 δείχνουν πιο δυνατά από ποτέ, με έντονο ανταγωνισμό, νέες συνεργασίες και καλλιτέχνες που κυριαρχούν τόσο στα charts, όσο και στα social media.