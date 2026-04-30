Τα MAD Video Music Awards 2026 επιστρέφουν και υπόσχονται για ακόμη μία χρονιά μια εντυπωσιακή μουσική βραδιά, γεμάτη εκπλήξεις, εμφανίσεις και δυνατές υποψηφιότητες.
Η φετινή λίστα αναδεικνύει τη μουσική πολυφωνία της ελληνικής σκηνής, με καλλιτέχνες από pop, λαϊκή και urban σκηνή να διεκδικούν κορυφαίες διακρίσεις.
Παρουσίαση & hosts της βραδιάς
Τη φετινή διοργάνωση θα παρουσιάσουν:
- Θέμης Γεωργαντάς
- Χρυσηίδα Γκαγκούτη
Παράλληλα, δυναμική παρουσία θα έχουν και οι Superhosts, που θα μεταφέρουν τον παλμό των MAD VMAs στα social media.
Βίντεο της Χρονιάς – Υποψηφιότητες
- Anastasia – Bam
- Apon – Καθρέφτης
- LILA – Boss
- Marina Satti – Lola
- Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου
- Πέτρος Ιακωβίδης – Καπνογόνα
- Κατερίνα Λιόλιου – Για Την Επόμενη
- Σάκης Ρουβάς & FY – Kounia Bella
- Θοδωρής Φέρρης – Όνειρο Θα ’Ναι Ξανά
- Ελένη Φουρέιρα – Alleluia
Καλύτερο Urban
- FY – Money Dance
- Kidd – Egefaliko
- Moose & Saske & Display – Hey Shawty
- Rack – Griselda
- Trannos – Mandela Effect
Καλύτερο Ντουέτο
- Marina Satti & Saske – Ela Ela
- Sidarta & Rack – Amazing (Remix)
- Toquel & LILA – Poios na sou to pei
- Κατερίνα Λιόλιου & Γιάννης Φακίνος – Με ’Γεια Σου
- Ελένη Φουρέιρα & Χρήστος Μάστορας – Μπορώ Κι Εγώ
Καλύτερη Μπαλάντα
- Apon – Καθρέφτης
- Klavdia – Συντρίμμια
- Marina Satti – Anatoli
- Solmeister & Marseaux – Persefoni
- Γιώργος Σαμπάνης – Προς Το Παρόν
Καλύτερο Ποπ
- Akylas – Ferto
- LILA – Maniatiko
- Marina Satti – Lola
- Sicario – Fwtia
- Ελένη Φουρέιρα – Alleluia
Τραγούδι της Χρονιάς – Airplay
- Νίκος Βέρτης – Ερωτεύτηκα Εσένα
- Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου
- Άννα Βίσση – Όλα Για Όλα
- Πέτρος Ιακωβίδης – Σ’ Αγαπάω Όπως Είσαι
- Γιώργος Κακοσαίος – Τι Να Σας Πω
- Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα
- Νίκος Οικονομόπουλος – Εισιτήριο Ένα
- Γιώργος Σαμπάνης – Απ’ Τον Ουρανό
- Ελένη Φουρέιρα & Χρήστος Μάστορας – Μπορώ Κι Εγώ
Τραγούδι της Χρονιάς – Λαϊκό
- Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου
- Πέτρος Ιακωβίδης – Τέλεια
- Νίκος Οικονομόπουλος – Βιογραφικό
- Παντελής Παντελίδης – Ίσως Ήσουν Κυρία
- Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα
Best Performer
- Λίλα Τριάντη
- LILA
- Marseaux
- Marina Satti
- Tamta
- Έλενα Παπαρίζου
- Ελένη Φουρέιρα
Νέα κατηγορία: Καλύτερο Soundtrack / OST
Φέτος προστίθεται για πρώτη φορά η κατηγορία Soundtrack, με τη στήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ:
- Καποδίστριας OST – Μίνως Μάτσας
- Σπασμένη Φλέβα OST – LEX & Kepler Is Free
- Εμείς: Μια Ταινία για τον Bloody Hawk OST – Bloody Hawk
- Our Wildest Days OST – Κωστής Μαραβέγιας
- Φίλοι Για Πάντα OST – Stavento & Ήβη Αδάμου
- Kyuka OST – Kostis Charamountanis
Τα MAD VMA 2026 δείχνουν πιο δυνατά από ποτέ, με έντονο ανταγωνισμό, νέες συνεργασίες και καλλιτέχνες που κυριαρχούν τόσο στα charts, όσο και στα social media.