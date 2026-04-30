Τα MAD Video Music Awards 2026 επιστρέφουν και υπόσχονται για ακόμη μία χρονιά μια εντυπωσιακή μουσική βραδιά, γεμάτη εκπλήξεις, εμφανίσεις και δυνατές υποψηφιότητες.

Η φετινή λίστα αναδεικνύει τη μουσική πολυφωνία της ελληνικής σκηνής, με καλλιτέχνες από pop, λαϊκή και urban σκηνή να διεκδικούν κορυφαίες διακρίσεις.

Παρουσίαση & hosts της βραδιάς

Τη φετινή διοργάνωση θα παρουσιάσουν:

  • Θέμης Γεωργαντάς
  • Χρυσηίδα Γκαγκούτη

Παράλληλα, δυναμική παρουσία θα έχουν και οι Superhosts, που θα μεταφέρουν τον παλμό των MAD VMAs στα social media.

 Βίντεο της Χρονιάς – Υποψηφιότητες

      • Anastasia – Bam
      • Apon – Καθρέφτης
      • LILA – Boss
      • Marina Satti – Lola
      • Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου
      • Πέτρος Ιακωβίδης – Καπνογόνα
      • Κατερίνα Λιόλιου – Για Την Επόμενη
      • Σάκης Ρουβάς & FY – Kounia Bella
      • Θοδωρής Φέρρης – Όνειρο Θα ’Ναι Ξανά
      • Ελένη Φουρέιρα – Alleluia


 Καλύτερο Urban

  • FY – Money Dance
  • Kidd – Egefaliko
  • Moose & Saske & Display – Hey Shawty
  • Rack – Griselda
  • Trannos – Mandela Effect

Καλύτερο Ντουέτο

    • Marina Satti & Saske – Ela Ela
    • Sidarta & Rack – Amazing (Remix)
    • Toquel & LILA – Poios na sou to pei
    • Κατερίνα Λιόλιου & Γιάννης Φακίνος – Με ’Γεια Σου
    • Ελένη Φουρέιρα & Χρήστος Μάστορας – Μπορώ Κι Εγώ

Καλύτερη Μπαλάντα

      • Apon – Καθρέφτης
      • Klavdia – Συντρίμμια
      • Marina Satti – Anatoli
      • Solmeister & Marseaux – Persefoni
      • Γιώργος Σαμπάνης – Προς Το Παρόν


Καλύτερο Ποπ

    • Akylas – Ferto
    • LILA – Maniatiko
    • Marina Satti – Lola
    • Sicario – Fwtia
    • Ελένη Φουρέιρα – Alleluia

Τραγούδι της Χρονιάς – Airplay

    • Νίκος Βέρτης – Ερωτεύτηκα Εσένα
    • Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου
    • Άννα Βίσση – Όλα Για Όλα
    • Πέτρος Ιακωβίδης – Σ’ Αγαπάω Όπως Είσαι
    • Γιώργος Κακοσαίος – Τι Να Σας Πω
    • Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα
    • Νίκος Οικονομόπουλος – Εισιτήριο Ένα
    • Γιώργος Σαμπάνης – Απ’ Τον Ουρανό
    • Ελένη Φουρέιρα & Χρήστος Μάστορας – Μπορώ Κι Εγώ


Τραγούδι της Χρονιάς – Λαϊκό

    • Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου
    • Πέτρος Ιακωβίδης – Τέλεια
    • Νίκος Οικονομόπουλος – Βιογραφικό
    • Παντελής Παντελίδης – Ίσως Ήσουν Κυρία
    • Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα

 Best Performer

  • Λίλα Τριάντη
  • LILA
  • Marseaux
  • Marina Satti
  • Tamta
  • Έλενα Παπαρίζου
  • Ελένη Φουρέιρα

 Νέα κατηγορία: Καλύτερο Soundtrack / OST

Φέτος προστίθεται για πρώτη φορά η κατηγορία Soundtrack, με τη στήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ:

  • Καποδίστριας OST – Μίνως Μάτσας
  • Σπασμένη Φλέβα OST – LEX & Kepler Is Free
  • Εμείς: Μια Ταινία για τον Bloody Hawk OST – Bloody Hawk
  • Our Wildest Days OST – Κωστής Μαραβέγιας
  • Φίλοι Για Πάντα OST – Stavento & Ήβη Αδάμου
  • Kyuka OST – Kostis Charamountanis

Τα MAD VMA 2026 δείχνουν πιο δυνατά από ποτέ, με έντονο ανταγωνισμό, νέες συνεργασίες και καλλιτέχνες που κυριαρχούν τόσο στα charts, όσο και στα social media.

