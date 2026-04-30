Αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση της ύπατης εκπροσώπου εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, η οποία είπε πως «η Ρωσία δεν θέλει να εμπλακεί σε κανενός είδους διάλογο. Δεν πρέπει να ταπεινωνόμαστε, λέγοντας “παρακαλούμε, σας ικετεύουμε να μας μιλήσετε”».

Βαρσοβία και Μόσχα σχολίασαν την ατάκα με διαφορετικό ύφος. «Μακάρι κάποιοι άντρες να είχαν τα αρ…δια της», είπε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ο οποίος αναδημοσίευσε βίντεο με την επίμαχη δήλωση της Ευρωπαίας αξιωματούχου.

Αντίθετα, η υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, ήταν ιδιαίτερα σαρκαστική, μέσω Telegram: «Καταλαβαίνω. Κάποτε έλεγαν ότι ήμασταν απομονωμένοι (οι Ρώσοι). Τώρα δείτε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Όπως λέει και η παροιμία, σε κυνηγάω τόσο καιρό μόνο και μόνο για να σου πω πόσο αδιάφορος είμαι.

Προφανώς, αυτό είναι κάποιο παλιό εσθονικό παιχνίδι (σ.σ. η Κάλας είναι Εσθονή): να βάζεις έναν κάδο απορριμμάτων στο κεφάλι σου και να κάνεις ότι δεν σε παρακολουθεί κανείς».