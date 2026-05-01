Πυκνώνουν τα περιστατικά οδηγικής οργής και οι βίαιες επιθέσεις μεταξύ οδηγών, που όλο και πιο συχνά πλέον καταλήγουν σε νοσοκομεία και αστυνομικά τμήματα.

Τελευταία υπόθεση στη λίστα της… ντροπής είναι η σύλληψη ενός 58χρονου χθες Πέμπτη, έπειτα από επεισόδιο μεταξύ οδηγών ΙΧ που σημειώθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 4.00 το απόγευμα στην οδό Θοδωρή Δηλιγιάννη, όπου, έπειτα από διαπληκτισμό, ο 58χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο οδηγό χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί μήκους περίπου 42 εκατοστών.

Ο 58χρονος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και για πρόκληση σωματικών βλαβών.