Σε κλίμα οδύνης τα Μακρίσια Ηλείας αποχαιρετούν σήμερα τον 13χρονο Κωνσταντίνο Κ., που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με το πατίνι του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του και την τοπική κοινωνία. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11:00 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων, όπου συγγενείς, φίλοι και σύσσωμη η τοπική κοινωνία θα δώσουν το «παρών» για να του πουν το τελευταίο αντίο.

Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για το δυστύχημα με το ηλεκτρικό πατίνι, που στοίχισε τη ζωή στον 13χρονο μαθητή είναι συγκλονιστικές. Οι μαρτυρίες περιγράφουν την μοιραία στιγμή για τη ζωή του, που κρίθηκε σε δευτερόλεπτα στο στενό δρόμο του χωριού.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες από το περιβάλλον του παιδιού, όλα συνέβησαν όταν ο 13χρονος κινούνταν με το πατίνι του σε δρόμο του χωριού, ακολουθώντας έναν φίλο του. Ο φίλος του φαίνεται πως κατάφερε να περάσει ανάμεσα από δύο οχήματα, το ένα σταθμευμένο και το άλλο διερχόμενο. Ο Κωνσταντίνος προσπάθησε να κάνει τον ίδιο ελιγμό, όμως δεν κατάφερε να αποφύγει το σταθμευμένο όχημα.

Αποτέλεσμα ήταν να βρεθεί στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρουστεί μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 53χρονος. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο ανήλικος τραυματίστηκε βαρύτατα στο κεφάλι.

Ο πατέρας του, όταν έφτασε στο σημείο, είδε το παιδί στην άσφαλτο αιμόφυρτο. Του φώναζε αλλά δυστυχώς δεν αντιδρούσε.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και ο 13χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κρεστένων σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για περισσότερο από μία ώρα, προχωρώντας σε συνεχή ΚΑΡΠΑ, ωστόσο το παιδί είχε ήδη υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες και τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου, Γιάννης Μιχόπουλος, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε: «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές μας, δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε».

Σπαραγμός από τη μητέρα και τον πατέρα

Η τραγωδία παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις από τον πόνο των γονιών του 13χρονου που χάθηκε με τόσο άδικο τρόπο. Ο πατέρας του, ενημερώθηκε από συγγενείς και έσπευσε στο σημείο, αντικρίζοντας το παιδί του στο έδαφος. Η ανάρτησή του λίγες ώρες μετά τον θάνατο του παιδιού ήταν σπαρακτική: «Ρε bro δεν είσαι ωραίος… Εγώ σε έπαιρνα παντού μαζί και εσύ έφυγες και με άφησες εδώ…» έγραψε.

Ράγισε καρδιές και η μητέρα του 13χρονου παιδιού που αποχαιρέτησε τον «μονάκριβο άγγελό της», γράφοντας: «Σε γέννησα για να μου φύγεις στα 13;».

Η έρευνα των αρχών

Ο 53χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με το πατίνι του 13χρονου, συνελήφθη αρχικά και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Κρεστένων διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης.

Το συμβάν αυτό επαναφέρει επιτακτικά τη συζήτηση για την αυστηροποίηση των κανόνων κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, τα οποία συχνά οδηγούνται από παιδιά χωρίς την απαραίτητη εμπειρία ή προστατευτικό εξοπλισμό σε επαρχιακούς δρόμους.