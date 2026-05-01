Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το 4ο Grand Prix του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MOTUL FIM Superbike (WorldSBK), επιστρέφει δυναμικά με ένα συναρπαστικό και υψηλών ταχυτήτων αγωνιστικό τριήμερο, από την Παρασκευή 1η Μαΐου έως και την Κυριακή 3 Μαΐου, στην εντυπωσιακή πίστα Balaton Park στην Ουγγαρία, όπου οι κορυφαίοι αναβάτες του κόσμου θα δώσουν μάχη για την απόλυτη κυριαρχία.

Η δράση μεταφέρεται σε μια απαιτητική και τεχνικά ιδιαίτερη χάραξη, με έντονα σημεία φρεναρίσματος, μεγάλες ευθείες και τρία σικέιν που δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για προσπεράσματα, αλλά και αυξημένες πιθανότητες λαθών.

Η πίστα μήκους 4.075 μέτρων διαθέτει 17 στροφές (10 αριστερές και 7 δεξιές), θέτοντας σε δοκιμασία την ισορροπία και τη στρατηγική των ομάδων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος WorldSBK, Nicolo Bulega, ο οποίος διεκδικεί την είσοδό του στα βιβλία της ιστορίας.



Με 13 συνεχόμενες νίκες έχει ήδη ισοφαρίσει το σχετικό ρεκόρ του Toprak Razgatlioglu, ενώ με μία ακόμη επιτυχία θα το καταρρίψει.

Παράλληλα, μετρά 22 διαδοχικά βάθρα, πλησιάζοντας το ιστορικό όριο των 25.

Η Oυγγρική πίστα αποτελεί για τον ίδιο σημείο πρόκλησης, καθώς εκεί σημείωσε την τελευταία του απουσία από το βάθρο την περασμένη σεζόν.

Ο ανταγωνισμός αναμένεται έντονος.

Ο Iker Lecuona δείχνει σταθερά ανοδική πορεία, ενώ ο Sam Lowes έχει αποδείξει ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει στο Balaton Park.

Ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Alvaro Bautista επιδιώκει την επιστροφή του στο βάθρο, έπειτα από διαδοχικές παρουσίες κοντά στην τριάδα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η απόδοση των Danilo Petrucci και Miguel Oliveira, καθώς τα χαρακτηριστικά της πίστας ενδέχεται να ευνοήσουν τις δυνατότητες της ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team.



Παράλληλα, οι Alex Lowes και Axel Bassani με την bimota by Kawasaki Racing Team στοχεύουν σε επάνοδο στις πρώτες θέσεις, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό στην κορυφή.

Στο στρατόπεδο της Yamaha, ο Andrea Locatelli εμφανίζει σαφή σημάδια ανάκαμψης, ενώ οι Xavi Vierge και Remy Gardner επιδιώκουν σταθερή παρουσία στην πρώτη δεκάδα.

Ο rookie Stefano Manzi ξεχωρίζει ως ανερχόμενη δύναμη, με στόχο την πρώτη του δυνατή εμφάνιση στη μεγάλη κατηγορία, ενώ οι Yari Montella και Lorenzo Baldassarri φιλοδοξούν να αξιοποιήσουν τη δυναμική τους.

Απουσίες και επιστροφές επηρεάζουν το grid, με τον Jake Dixon εκτός δράσης λόγω τραυματισμού και τον Yuki Kunii να κάνει το ντεμπούτο του. Παράλληλα, η συμμετοχή του Somkiat Chantra θα κριθεί έπειτα από ιατρική αξιολόγηση.

Με τα ρεκόρ να απειλούνται και τη μάχη του Tίτλου να κορυφώνεται, το Grand Prix της Ουγγαρίας αναμένεται καθοριστικό για τη συνέχεια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Superbike, προσφέροντας έντονες συγκινήσεις και υψηλού επιπέδου αγωνιστικό θέαμα.



Το ΑΝΤ1+ θα μεταδώσει ζωντανά τις ελεύθερες δοκιμές, την Superpole και τον αγώνα Superpole Race, καθώς και τους δύο αγώνες του Grand Prix της Ουγγαρίας για το WorldSBK.

Επιπλέον, θα μεταδοθούν το Superpole και οι αγώνες των κατηγοριών Supersport και του Γυναικείου Πρωταθλήματος WorldWCR.

Μπες στο ΑΝΤ1+, κάνε εγγραφή μόνο από 8,88€*/ το μήνα και απόλαυσε όλα τα Grand Prix και όλες τις ελεύθερες & κατατακτήριες δοκιμές, Live, on demand και live replay, αποκλειστικά στο ANT1+.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις