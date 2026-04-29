Η Volkswagen επιταχύνει την ηλεκτρική της στρατηγική και στρέφει το ενδιαφέρον της σε μία από τις πιο κρίσιμες κατηγορίες της ευρωπαϊκής αγοράς, τα μικρά αυτοκίνητα πόλης. Με το νέο ID. Polo, η γερμανική φίρμα επιχειρεί να μεταφέρει τη φιλοσοφία της ηλεκτροκίνησης σε ένα προσιτό, καθημερινό πακέτο, που δεν κάνει εκπτώσεις σε επιδόσεις και τεχνολογία.

Το νέο ID.Polo τοποθετείται ουσιαστικά ως ο ηλεκτρικός διάδοχος του γνωστού Polo, διατηρώντας τον πρακτικό του χαρακτήρα αλλά ανεβάζοντας σημαντικά τον πήχη σε όλα τα επίπεδα. Βασίζεται στη γνωστή πλατφόρμα MEB, η οποία έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερα μοντέλα της οικογένειας ID., προσαρμοσμένη όμως στις ανάγκες της μικρότερης κατηγορίας.

Το ID.Polo έχει μήκος 4.053 χλστ., πλάτος 1.816 χλστ., ύψος 1.530 χλστ. και μεταξόνιο 2.600 χλστ. ενώ παράλληλα η ηλεκτρική του φύση, αφήνει αρκετούς χώρους για μεταφορά έως και 5 ενηλίκων. Το πορτπαγκάζ με τη σειρά του είναι στα 441λτ. (+25% από το θερμικό Polo), ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων φτάνει τα 1.240 λίτρα.

Η γκάμα του περιλαμβάνει ηλεκτροκινητήρες απόδοσης 116 ίππων, 135 και 211 ίππων. Οι δυο πρώτοι ηλεκτροκινητήρες συνδυάζονται με LFP μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 37 kWh, η οποία υπόσχεται αυτονομία έως 329 χλμ., ενώ από DC ταχυφορτιστή φτάνει από 10-80% σε περίπου 23 λεπτά. Ο ισχυρότερος ηλεκτροκινητήρας των 211 ίππων συνδυάζεται με μεγαλύτερη ΝΜC μπαταρία χωρητικότητας 52 kWh, προσφέροντας αυτονομία 454 χλμ. και φόρτιση DC 10-80% σε 24 λεπτά. Να πούμε πάντως ότι από την εισαγωγή έκδοση Trend το νέο ID. Polo υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 90 kW.

Στο εσωτερικό, το ID. Polo ακολουθεί τη γνώριμη φιλοσοφία της σειράς ID., με έμφαση στην ψηφιακή εμπειρία. Μεγάλη οθόνη infotainment 13 ιντσών, ψηφιακός πίνακας οργάνων 10 ιντσών και προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας δημιουργούν ένα σύγχρονο περιβάλλον για οδηγό και επιβάτες. Να τονίσουμε όμως προς τιμήν της VW, πως το νέο Polo διαθέτει και φυσικά πλήκτρα για βασικές λειτουργίες όπως τα αλάρμ, καθώς αυτό ήταν το feedback των πελατών μετά την εκτενή χρήση επιφανειών αφής σε άλλα μοντέλα του ομίλου όπως το Golf.

Πάντως η τεχνολογία που συνοδεύει το νέο ID.Polo είναι εντυπωσιακή, μιας και πέρα από τα αναμενόμενα συστήματα ασφάλειας (ACC, αναγνώριση πινακίδων Κ.Ο.Κ.. κτλ.), στις πλούσες εκδόσεις υπάρχει επιλογή από μασάζ στα καθίσματα, μέχρι ηχοσύστημα Harman Kardon 425 watt και πανοραμική γυάλινη οροφή. Η Volkswagen φέρνει features που μέχρι σήμερα βλέπαμε σε ακριβότερα μοντέλα, σε ένα πιο προσιτό κοινό.

Σχεδιαστικά, το ID. Polo υιοθετεί καθαρές γραμμές και μοντέρνα αισθητική, με αεροδυναμικές λεπτομέρειες που συμβάλλουν τόσο στην απόδοση όσο και στην αυτονομία. Οι φωτεινές υπογραφές LED και η χαρακτηριστική «ID.» ταυτότητα δίνουν στο μοντέλο ξεχωριστή παρουσία στον δρόμο.

Το νέο ηλεκτρικό hatchback της Volkswagen αναμένεται να αποτελέσει βασικό πυλώνα στη μετάβαση της μάρκας προς την πλήρη εξηλεκτρισμένη γκάμα, φέρνοντας την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στο ευρύ κοινό και με βοηθό την τιμή. Στη Γερμανία κοστίζει από 24.995 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα θα έρθει από τον Σεπτέμβριο, με τις παραγγελίες να ανοίγουν σε λίγες μέρες (αρχές Μαΐου)