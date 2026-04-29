του Νεκτάριου Διατσίδη

Ένα κοινό DNA από την Metzeler, δύο διαφορετικοί χαρακτήρες: το SPORTEC™ 01 για όσους θέλουν ευελιξία και εύκολο χειρισμό στον δρόμο· το SPORTEC™ 01 RS για επιδόσεις με επίκεντρο την πίστα, εμπνευσμένες από τους αγώνες σε πίστες δρόμου.

Και τα δύο υιοθετούν την κατοχυρωμένη τεχνολογία προσαρμοζόμενου πέλματος DYNATREAD™, η οποία προσαρμόζει τη συμπεριφορά του ελαστικού στις καταπονήσεις και στο στυλ οδήγησης του μοτοσυκλετιστή.

Η Metzeler επεκτείνει τη supersport γκάμα της με την παρουσίαση των SPORTEC™ 01 και SPORTEC™ 01 RS, δύο ελαστικών που εξελίχθηκαν χάρη στην τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στον χώρο των αγώνων ταχύτητας σε πίστες δρόμου, ιδιαίτερα από τη συμμετοχή στο Isle of Man TT, και σχεδιάστηκαν για να εκφράσουν τη σπορ οδήγηση μέσα από διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές φιλοσοφίες. Αποτέλεσμα ενός εντελώς νέου project όσον αφορά το σχέδιο πέλματος, τις γόμες και τη δομή, οι δύο νέες προσθήκες στη σειρά SPORTEC™ ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορική οικογένεια supersport της μάρκας.

ΔΥΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ ΣΠΟΡ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ DNA

Τα νέα SPORTEC™ 01 και SPORTEC™ 01 RS μοιράζονται το ίδιο DNA της Metzeler αλλά απευθύνονται σε διαφορετικούς αναβάτες και χρήσεις.

Το SPORTEC™ 01 σχεδιάστηκε για όσους αναζητούν ένα εξαιρετικά ευέλικτο σπορ ελαστικό, ικανό να προσφέρει υψηλές επιδόσεις στο στεγνό και κορυφαία συμπεριφορά στο βρεγμένο, με ακριβή και διαισθητικό χειρισμό που είναι εύκολος στον δρόμο σε ποικίλες συνθήκες.

Το SPORTEC™ 01 RS, αντίθετα, αποτελεί την πιο σπορ εξέλιξη της σειράς, σχεδιασμένο για απαιτητικούς αναβάτες που θέλουν μέγιστη πρόσφυση στο στεγνό, ακρίβεια στο τιμόνι και δυναμική οδήγηση, με δυνατότητα χρήσης σε πίστα διατηρώντας έγκριση για δρόμο.

ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΤΩΝ

Τα νέα ελαστικά διαφέρουν επίσης, τόσο ως προς τα μοντέλα μοτοσυκλετών όσο και ως προς τον τύπο αναβάτη.

Το SPORTEC™ 01 απευθύνεται σε αναβάτες που αναζητούν σπορ συμπεριφορά και που χρησιμοποιούν κυρίως τη μοτοσυκλέτα στον δρόμο, ενώ θέλουν υψηλές επιδόσεις με σιγουριά ακόμη και σε μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες. Είναι ιδανικό για κατόχους supersport, naked και sport crossover μοτοσυκλετών, που απολαμβάνουν δυναμική οδήγηση σε στροφές και ορεινά περάσματα, χωρίς να θυσιάζουν ασφάλεια, σταθερότητα και ευκολία στην καθημερινή χρήση.

Το SPORTEC™ 01 RS προορίζεται για έμπειρους αναβάτες και λάτρεις της καθαρής απόδοσης, συνήθως κατόχους supersport, high-performance naked και hypernaked μοτοσυκλετών, που απαιτούν άμεση, αγωνιστική αίσθηση στον δρόμο και θέλουν να συμμετέχουν και σε track days με το ίδιο ελαστικό, χωρίς αλλαγές.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΛΜΑΤΟΣ: ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ

Και τα δύο ελαστικά διαθέτουν ενιαίο σχεδιασμό πέλματος εμπρός και πίσω, εξασφαλίζοντας συνεπή συμπεριφορά κατά το φρενάρισμα και την επιτάχυνση, με προβλέψιμη απόκριση.

Το πέλμα του SPORTEC™ 01 έχει επανασχεδιαστεί πλήρως σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, διατηρώντας έμπνευση από το γράμμα π, σύμβολο συνέχειας και τελειότητας. Στόχος είναι η απομάκρυνση του νερού, η βελτίωση της σταθερότητας και η αποδοτική λειτουργία από βρεγμένες μέχρι στεγνές συνθήκες σπορ οδήγησης.

Στο SPORTEC™ 01 RS, η ίδια φιλοσοφία φτάνει στα άκρα: πιο “slick” σχεδίαση, μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής και συμπεριφορά πιο κοντά σε αγωνιστικό ελαστικό.

ΓΟΜΕΣ: ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ SILICA ΓΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ

Το SPORTEC™ 01 διαθέτει διπλή γόμα υψηλής περιεκτικότητας σε silica εμπρός και πίσω για ισορροπημένη απόδοση σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.

Το SPORTEC™ 01 RS χρησιμοποιεί πιο εξελιγμένη διάταξη με γόμες εμπνευσμένες από αγώνες σε πίστες δρόμου, προσφέροντας μέγιστη πρόσφυση, ταχεία προθέρμανση και σταθερή απόδοση ακόμη και υπό έντονη καταπόνηση.

ΔΟΜΗ: ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Ή ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Η δομή του SPORTEC™ 01 είναι σχεδιασμένη για ισορροπημένη συμπεριφορά και προβλεψιμότητα σε όλες τις κλίσεις.

Το SPORTEC™ 01 RS εισάγει εξελιγμένα υλικά και σχεδίαση για υψηλή σταθερότητα σε ταχύτητα, ακρίβεια στο τιμόνι και έλεγχο σε ακραίες συνθήκες οδήγησης.

Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DYNATREAD™

Στην καρδιά και των δύο ελαστικών βρίσκεται η τεχνολογία DYNATREAD™, ένα προσαρμοζόμενο σύστημα πέλματος που επιτρέπει στο ελαστικό να αλλάζει συμπεριφορά ανάλογα με φορτία και στυλ οδήγησης.

Κατά το φρενάρισμα και την επιτάχυνση, τα αυλάκια κλείνουν δυναμικά, αυξάνοντας την επιφάνεια επαφής για μεγαλύτερη πρόσφυση, ενώ παράλληλα διατηρείται αποτελεσματική αποστράγγιση νερού. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη σταθερότητα και έλεγχος, τόσο στον δρόμο όσο και στην πίστα.

METZELER ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΕ ΠΙΣΤΕΣ ΔΡΟΜΟΥ

Η Metzeler έχει μακρά παράδοση στους αγώνες που διεξάγονται σε πίστες δρόμου, συμμετέχοντας σε κορυφαίους αγώνες όπως το Isle of Man TT, το North West 200, το Ulster Grand Prix και το Macau GP. Αυτές οι διοργανώσεις αποτελούν πεδίο εξέλιξης για ελαστικά υψηλής απόδοσης, και η εμπειρία μεταφέρεται άμεσα στα προϊόντα παραγωγής, όπως τα SPORTEC™ 01 και SPORTEC™ 01 RS.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ SPORTEC™

Με τα SPORTEC™ 01 και SPORTEC™ 01 RS, η Metzeler επαναπροσδιορίζει την έννοια του supersport ελαστικού, προσφέροντας δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις: μία με έμφαση στην ευελιξία και τον έλεγχο και μία στην απόλυτη απόδοση και ακρίβεια. Δύο διαφορετικά προϊόντα, ένας στόχος: να ανεβάσουν την εμπειρία οδήγησης σε νέο επίπεδο.