Με δυσάρεστο τρόπο επανέρχονται στη δημοσιότητα οι καθυστερήσεις στις απονομές συντάξεων του ΕΦΚΑ, καθώς το παρατεταμένο αδιέξοδο φαίνεται πως στάθηκε αφετηρία για την ακραία κλιμάκωση στην υπόθεση του 89χρονου Παναγιώτη Κ., ο οποίος, με τον επαναπατρισμό του στην Ελλάδα, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα δυσεπίλυτο συνταξιοδοτικό ζήτημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ηλικιωμένος λάμβανε κανονικά τις συντάξεις που δικαιούταν από τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την τελευταία μάλιστα να φτάνει το ποσό των 2.600 δολαρίων. Ωστόσο, στην Ελλάδα δεν κατόρθωσε να ξεκαθαρίσει το καθεστώς της ασφάλισής του. Το αίτημά του για χορήγηση διαδοχικής σύνταξης απορρίφθηκε τόσο από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα όσο και από τη Δικαιοσύνη, με το σκεπτικό ότι δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Παρά την απόρριψη, πάντως, συνέχισε να λαμβάνει τη βασική του σύνταξη ως ασφαλισμένος του πρώην ΟΓΑ, ύψους περίπου 360 ευρώ μηνιαίως. Η άρνηση των ελληνικών αρχών να ικανοποιήσουν το αίτημά του για επιπλέον σύνταξη στην Ελλάδα φαίνεται πως ενίσχυσε το αίσθημα αδικίας που ο ίδιος βίωνε και ήταν το κίνητρο για τις ακραίες επιθέσεις του.

Κατά τις εκτιμήσεις των αρχών, η συσσωρευμένη αυτή δυσαρέσκεια μετατράπηκε σταδιακά σε εμμονή, οδηγώντας τον σε μια πορεία εκδίκησης. Έτσι εξηγείται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, και ο προμελετημένος χαρακτήρας των επιθέσεων που σημειώθηκαν τόσο στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό όσο και στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως, όπου με τα σκάγια της καραμπίνας του τραυμάτισε 5 ανθρώπους.

Κενά, δυσλειτουργίες με ακόμα και 8 χρόνια καθυστέρηση στην απονομή συντάξεων

Η υπόθεση του 89χρονου Παναγιώτη Κ. που αναστάτωσε χθες τον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο, πυροβολώντας 5 υπαλλήλους, επαναφέρει στο προσκήνιο, με δραματικό τρόπο, τα κενά και τις δυσλειτουργίες που εξακολουθούν να υφίστανται στο σύστημα διαδοχικής ασφάλισης, ιδίως για πολίτες με εργασιακή πορεία σε περισσότερες από μία χώρες.

Παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία προβλέπει ότι η κύρια σύνταξη πρέπει να εκδίδεται εντός 3 μηνών από την αίτηση του ασφαλισμένου, στην πράξη (ιδίως πολύπλοκες περιπτώσεις με ένσημα σε χώρα του εξωτερικού) μπορεί να χρειαστούν ακόμη και 7-8 χρόνια για να ξεκαθαρίσουν.

Ο όγκος αιτήσεων επιδεινώνει το πρόβλημα καθώς έχουν υποβληθεί μόνο το 2025 πάνω από 199.000 αιτήματα. Το μεγαλύτερο αγκάθι είναι η διαδοχική ασφάλιση, τα ένσημα σε πολλά ταμεία ή χώρες και ο συντονισμός διαφορετικών αρχείων και κανόνων, που συχνά οδηγεί σε πολύμηνες ή πολυετείς καθυστερήσεις.

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με τον έγκριτο εργατολόγο Δημήτρη Μπούρλο, που μας εξήγησε την πολυπλοκότητα του συστήματος απονομής συντάξεων στη χώρα μας και τους χρόνους, που συχνά υπερβαίνουν τα όρια υπομονής των δικαιούχων.

