Λάμψη και βασιλική κομψότητα στον Λευκό Οίκο! Ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα ήταν οι επίσημοι προσκεκλημένοι του Donald και της Melania Trump σε ένα δείπνο που θα μείνει αξέχαστο για την αισθητική του. Λίγο μετά την παρουσία του στο Κογκρέσο, το βασιλικό ζεύγος μαγνήτισε τα βλέμματα στην Ουάσιγκτον, με τη Melania Trump να εντυπωσιάζει ως οικοδέσποινα σε μια βραδιά που ένωσε τη διπλωματία με το αριστοκρατικό στυλ.

Η Βασίλισσα Καμίλα επέλεξε ένα ροζ βραδινό φόρεμα δημιουργία της Fiona Clare, αποπνέοντας διαχρονική κομψότητα. Αν και δεν φόρεσε τιάρα — σε αντίθεση με την παράδοση που είχε καθιερώσει η Queen Elizabeth II σε παρόμοιες περιστάσεις — εντυπωσίασε με ένα εντυπωσιακό κολιέ από αμέθυστο και διαμάντια, ένα κόσμημα με ιδιαίτερη συναισθηματική και ιστορική αξία για τη βασιλική οικογένεια.

Από την άλλη, η Melania Trump κινήθηκε επίσης σε ροζ αποχρώσεις, επιλέγοντας ένα strapless φόρεμα υψηλής ραπτικής από τον οίκο Dior. Ολοκλήρωσε το look της με υπόλευκα suede γάντια, δίνοντας μια πιο dramatic και refined διάσταση στην εμφάνισή της — μια επιλογή που παρέπεμπε σε old Hollywood glam αισθητική.

Ο King Charles III και ο Donald Trump επέλεξαν τήρησαν και οι δύο το αυστηρό formal πρωτόκολλο!

Μεταξύ των προσκεκλημένων, βρέθηκε και ο Jeff Bezos με την Lauren Sanchez Bezos, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα της βραδιάς, όπου η πολιτική, η ισχύς και η κομψότητα συναντήθηκαν σε ένα από τα πιο εμβληματικά σκηνικά του κόσμου.

govastiletto.gr – Melania Trump: Με jazz φόρεμα στο πλευρό του Donald Trump – Η εμφάνιση που απέδειξε πως ξέρει να “διαβάζει” το dress code