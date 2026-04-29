Πλέει σε πελάγη ευτυχίας η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, καθώς σε λίγο καιρό θα αναλάβει τον πιο γλυκό ρόλο της ζωής της, αυτόν της νονάς. Η δημοφιλής influencer αποκάλυψε με ενθουσιασμό στους ακολούθους της ότι η αγαπημένη της αδελφή, Ειρήνη, είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, κάνοντας την οικογένειά τους να ανυπομονεί για το νέο μέλος.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δέχτηκε μια κούπα που έγραφε «Νονά, σε αγαπώ» και μια κάρτα που ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μακάρι να σου μοιάσει έστω και λίγο, και να καταφέρει τα πάντα μόνη της! Εκτός από θεία της, θέλουμε να γίνεις και νονά της. Σε αγαπάμε πολύ!».

Η εξομολόγηση για τη σχέση της με τα 9 αδέλφια της

«Είναι λίγο δύσκολο να είσαι με όλα σου τα αδέλφια κοντά. Επειδή είμαστε επτά κορίτσια, είμαστε πολύ δεμένα μεταξύ μας. Τα αρνητικά μίας μεγάλης οικογένειας είναι ότι δεν μπορείς να πάρεις την προσοχή που θα έπαιρνες αν ήσασταν λιγότερα αδέρφια. Όταν έφυγα από το σπίτι και πήγα να μείνω μόνη μου μου στοίχισε γιατί είδα ότι δεν μπορώ να περάσω καλά, συμπεριφερόμουν πάντα ως μεγαλύτερη γιατί είχα αναλάβει τον ρόλο της “μαμάς” από μικρή, ως μεγαλύτερη αδελφή» είχε εξομολογηθεί η Influencer στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο.

«Είμαστε συνολικά 10 αδέλφια. Οπότε το ένα μεγάλωνε το άλλο. Εγώ ήμουν 4η στη σειρά, μοιραζόμουν το δωμάτιο με την αδελφή μου τη Βάσω, πρόσεχα τα μικρότερα και έκανα τα ΣΚ τις δουλειές του σπιτιού. Ήταν υπέροχη εμπειρία. Δεν ένιωσα ποτέ μου μοναξιά. Το μόνο που “στερήθηκα” ήταν το να έχω την προσοχή των γονιών μου. Γιατί πάντοτε υπήρχε ένα μικρότερο που τους είχε ανάγκη», είχε δηλώσει η Γαρυφαλλιά Καληφώνη σε άλλη συνέντευξή της.

